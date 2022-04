A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tolna megyei nevelőszülői hálózatában 350 gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermek és fiatal nevelkedik 117 nevelőszülőnél. Közülük Erzsike és párja háza az egyik olyan gondozási hely, ahol otthonra találhat egy-egy családjából kiemelt gyermek. Immár húsz éve is elmúlt, hogy befogadták az első testvéreket, és jelenleg is több gyermeket és egy fiatal felnőttet nevelnek szeretettel.

Maminak és Papinak keresztelték őket

A nevelőszülő 40 évvel ezelőtt, élete első munkahelyén, egy csecsemőotthonban ismerkedett meg a családjukat vesztett apróságok sorsával. 2001-ben választotta ezt a hivatást, amikor anyósa folyamatos gondoskodásra szorult, ezért olyan munkát keresett, ami az otthonához köti. Párjával együtt elvégezték a nevelőszülői tanfolyamot, majd rögtön hozzájuk került az akkor másfél éves Krisztián és két nővére, akik 6 és 7 évesek voltak, nem sokkal később csecsemőként megérkezett kisöccsük is.

- A Mami és a Papi nevet nekik köszönhetjük. Azt nem szerettem volna, ha Erzsi néninek hívnak, a vérszerinti szülőkre tekintettel viszont az anya és apa megszólítást is kerülni akartuk. A sógornőmet szólította így egyszer előttünk a fia, és ez megtetszett – azóta minden gyermeknek Mami és Papi voltunk és vagyunk – meséli magukról Erzsike.

Az eltelt két évtizedben nevelt 27 gyermek közül többet hazagondoztak, négy gyermeknek az örökbefogadását segítették. Akadt olyan is, aki tőlük indult felnőtté válása után a nagybetűs életbe. Jelenleg több korosztályt nevel, az 5 éves kislánytól a 9 éves fiúkon át egészen a 21 esztendős, immár utógondozott Krisztiánig, aki még mindig élvezi a befogadó család otthonának melegét. Erzsike akkor volt nevelőszülőként a legbüszkébb magára, amikor a fiút felvették az egyetemre.

Sportol, rappel, tanul: ő Krisztián

A nevelőszülő munkája a társadalom szempontjából akkor eredményes, ha hozzá tud járulni ahhoz, hogy az általa nevelt gyermek megállja a helyét az életben. Krisztiánnak meg van minden esélye erre, még akkor is, ha időközben félbehagyta felsőfokú tanulmányait.

Krisztián úgy érzi, nevelőszüleinek köszönhetően sínen van az élete. Fotó: Gémes Sándo

– Ne haragudj Mami, én még nem érzem magam érettnek arra, hogy egyetemista legyek - mondta a fiatal, amikor a Pécsi Tudományegyetem atlétika edző szakán az anatómia tárgy nehézségeivel szembesült. Most előbb autóipari szakmát tanul, emellett dolgozik egy pizzériában, ám szilárd elhatározása, hogy később folytatja az egyetemet. A sport ugyanis fontos része az életének. Országos bajnok, majd világbajnoki nyolcadik volt hegyifutásban, ifiben, jelenleg is focizik, igazolt játékosa a Tolna VFC csapatának. Van egy különleges hobbija is, rap számokat ír. Ez versíró szenvedélyéből indult ki, később kezdett zenét is szerezni hozzá, most már MetaKrisz néven a legnagyobb közösségi zenemegosztón, saját csatornáján teszi közzé szerzeményeit.

Mint mondja, rengeteg gondolatot tud kirappelni magából, és jó érzés számára, hogy sokan: osztálytársak, barátok, ismerősei, rokonsága és egyre több ismeretlen követő is szereti a dalait. Krisztián nemrégiben eljegyezte kedvesét, akivel már több mint 4 éve járnak együtt, és most közösen tervezik a jövőt.

– Megbékéltem a sorsommal. Volt, amikor nehezebb időszakokat éltem meg, az megviselt. De nem én voltam a legkellemetlenebb helyzetben, tudom, hogy vannak, akiknek rosszabb, mint nekem volt. Ha ők is felemelik a fejüket, és mennek tovább, akkor boldogok lesznek a végén. Nekem már csak az egyetemet kell elvégeznem, és minden jó lesz – mondja a fiatal arról, most hogy érzi magát. Hozzáteszi, biztonságot jelent számára, hogy nevelőszülei és barátnője mindenben támogatja.

A nevelőszülő átmeneti segítséget nyújt

Krisztián azon ritka kivételek egyike, akit pici korától a felnőtt életéig nevelőszülő kísért el. A gyermekvédelmi gondozásba került gyermekek zömének azonban időközben alakulhat másként is az élete.

– A vér szerinti családjukból kiemelt gyermekek ma már nem nagylétszámú intézetekbe, hanem nevelőszülőkhöz, vagy lakásotthonokba kerülnek az őket ért traumák után. A nevelőszülőknek hála, ezek a gyermekek is megtapasztalhatják a család óvó, szerető, megtartó erejét. Ez a gondoskodás ugyanakkor átmeneti. Csak addig nyújt segítséget a gyermeknek, amíg a sorsa megnyugtatóan nem rendeződik: vagy visszakerül a vér szerinti szüleihez, vagy örökbefogadás útján lesz új családja, de ahogy Krisztián esete példázza, az is megtörténhet, hogy az önálló életre a nevelőszülő készíti fel – ismerteti a nevelőszülői hivatás lényegét Pál Hortenzia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese.

A szakember hozzáteszi: – Ezen a pályán olyan emberekre van szükség, akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni olyan gyermekek előtt, akik valamilyen ok miatt nem nevelkedhetnek a saját családjukban. A jelentkezőket felkészítjük a feladatvállalásra, amelynek során szakmai ismeretekkel bővítjük ösztönös gyermekszeretetüket és gondoskodni akarásukat.

Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatás, foglalkoztatási jogviszony

Ha valaki érzi magában ezt a segítő szándékot, akkor érdemes tájékozódnia a szolgáltató honlapján - www.szentagota.hu. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címre küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet.