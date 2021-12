Akármilyen jó az üvegszerkezet és a profil minősége, ha rossz a vasalat. Nem érdemes ezen spórolni, a vasalat az ablak láthatatlan lelke, ha jól működik, észre se vesszük, ám ha elromlik, akkor rosszul záródik az ablak, romlik a hő- és hangszigetelő képesség és a komfortfokozat. Ahogy ablakból is különböző fajtákat ismerünk, úgy a vasalatból is megtaláljuk ezeket a típusokat. Vannak nyíló, bukó, bukó-nyíló vasalatok (ez utóbbiak igen gyakoriak), és emellett toló-bukó, emelő-toló vasaltatokat is találunk a piacon.