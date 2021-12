− Most is és mindig is így gondoltam. Sokan végig sem gondolják, hogy a legnagyobb vagyontárgyuk eladásáról vagy megvételéről hoznak döntést. Több tízmillió forint sorsáról döntenek, sokszor hosszú évekre kötelezik el magukat egy hitel vállalásával. Ahhoz, hogy ez a döntésük hosszú távon a legjobb legyen, elengedhetetlen, hogy olyan ingatlanpiaci szakértők segítségét kérjék, akik ismernek minden lehetőséget és minden buktatót is.