Végül, de nem utolsósorban szót kell ejteni a lakberendezési tárgyakról is, amelyek bizony szintén megtalálhatók egy ideális szerszámbolt kínálatában. Ilyen például a karnis, a lakástextil, a világítástechnikai eszközök, de kamerák, riasztó rendszerek, sőt még fűtést és hűtést támogató rendszerek is elérhetők. Ennek nagy előnye, hogy így a helyszínen fel lehet mérni mire van szükség az adott kiegészítő felszereléséhez, az is azonnal beszerezhető.

Fotó: szerszamkell