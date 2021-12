G.: A tanári szak elvégzése után a doktorira szeretnék menni, és számolok azzal, hogy a Gandhi Gimnázium közelében maradok így vagy úgy, mert a szakkollégiumon keresztül is kapcsolódunk hozzájuk. Ez az első gimnázium Magyarországon és Európában, ahol cigány nemzetiségű oktatás zajlik. Most is mentorálok 12-edikeseket, jó lenne, ha nem is én, de valamelyik szakkollégista Adriánt, amikor 11-12-es lesz, segítené abban, hogy leérettségizzen, továbbtanuljon.