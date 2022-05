HIRDETÉS 2 órája

A fémipari szalagfűrész és használata

A szalagfűrészek rendkívül hasznos szerszámok. Egy rugalmas fémből készült fűrészszalagot hajtanak körbe, így vágják el a munkadarabot. Gyorsabban és pontosabban vágnak, mint egy kézi fűrész, így ipari felhasználásra is alkalmasak. Ebbe beletartozik a fémipar is, ugyanis a modern fém szalagfűrészekkel még az acélt is el lehet vágni. Cikkünkben kitérünk pár fontos kérdésre, illetve összefoglalunk néhány tanácsot, amely betartásával meghosszabbíthatod a gép élettartamát.

Fotó: Freepik, Zákány

Használt vagy új szalagfűrészt válassz? Örök kérdés, megoszlanak a vélemények. Természetesen függ attól, hogy milyen gyakran használnád a gépet, illetve a pénztárcádtól is. A szerszám webáruház kínálatából rendelhető új gépek egyértelmű előnye, hogy biztos hibátlan állapotban kapod meg őket, és mivel nem a használtan elérhető modellekből válogathatsz csupán, jobban személyre szabhatod a választásodat. Viszont a használt masinák sem ördögtől valók, csupán némi körültekintést igényelnek. Érdemes egyeztetni egy hozzáértő ismerőssel, és vásárlás előtt átnézetni vele a gépet, hogy jó állapotban van-e. Amennyiben igen, egy használt gép remek ár-érték arányú megoldást jelenthet. Fotó: Zákány Szerszámház: fémipari szalagfűrész a Bosch kínálatában Fém szalagfűrészek A fémipari szalagfűrészek működési elve megegyezik a fa és műanyag munkadarabok vágására használt gépekével. Egyedül annyi a különbség, hogy a nagyobb igénybevétel miatt robosztusabb konstrukciók, amelyekbe erősebb szalagot kell fűzni. A legjobb szalagok az úgynevezett bimetál szalagok, amelyek rugóacélból és kopásálló gyorsacélból készülnek. Ezzel együtt fémet vágni nem játék, ha nem figyelünk oda, könnyen kárt tehetünk a masinában. Hogyan lehet ezt elkerülni? Hogyan növeljük meg a fémipari szalagfűrész élettartamát? 1. Tartsd be a gyártó utasításait! Elcsépelt tanács, de érdemes ismét felidézni. A gyártók pontosan tudják, mire való az általuk gyártott fémipari szalagfűrész, és hogyan lehet megelőzni a káreseteket. Tehát amikor azt írják, hogy bizonyos hűtő- vagy kenőfolyadékot használd, akkor fogadd meg az ajánlásukat! 2. Tartsd tisztán a fűrészt és a munkafelületet egyaránt! Egy másik általános, de annál fontosabb tanács. A tiszta, rendezett műhely és a tisztán tartott gép nemcsak könnyebbé és biztonságosabbá teszi a munkát, az élettartam szempontjából is előnyt jelent. 3. Ügyelj a megfelelő szalag feszességre! Az egyik legfontosabb dolog. A megfelelő feszítés kulcsfontosságú az egyenletes vágáshoz és a szalag élettartamának meghosszabbításához. A túlfeszített lap eltörhet, a túl laza fűrészlap pedig felfelé hajolva megtörhet, így egyenetlen vágást produkál, és gyorsabban fog kopni.

Kövesd a gyártó instrukcióit, vagy alkalmazz feszesség mérőt! 4. Ügyelj a megfelelő sebességre! A feszesség mellett a sebesség is kiemelten fontos. Új szalagfűrész lap használatakor először pár percig járasd alacsonyabb sebességen. Utána pedig a forgácsok alapján látod, hogy jó-e a sebesség: a kerekded, spirál alakú forgácsok jelzik, hogy jól állítottad be. Ha vékonyak a forgácsok, túl lassú, ha pedig égettek, akkor pedig túl gyors a gép. 5. Ügyelj a munkadarab rögzítésére! A nem megfelelően rögzített munkadarabok nemcsak sérülésveszélyesek, de a szalagfűrészben is kárt okozhatnak.

