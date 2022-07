A munkaerőpiac folyamatosan bővelkedik a lehetőségekben, legyen szó bármilyen álláslehetőségről is. A cégek és vállalkozások szünet nélkül keresik az új munkaerőket, az álláskeresők pedig gyakorlatilag naponta futhatnak bele újabb és újabb nyitott pozíciókba. Bár ezek az állások kifejezetten sokszínűek, nagyobb csoportok mentén mégis összerendezhetők. Ilyen nagy csoportot képeznek a közalkalmazotti vagy köztisztviselői státuszt kínáló munkakörök. A röviden csak közigállás néven ismert pozíciók a nagyobb halmazon belül is sok különböző lehetőséget tartogatnak.

Egy állással kapcsolatban alapvető elvárás lehet a stabilitás, a kiszámíthatóság és a biztonság. A közigállás, vagyis a közszférában való elhelyezkedés éppen ezt kínálja. Az álláshirdetések jellemzően tárgyilagosak, sok esetben konkrét jogszabályi előírásokra, törvényekre és azok paragrafusaira hivatkoznak. A közalkalmazotti bértábla is bárki számára elérhető, így a várható jövedelemmel is könnyedén számolhatunk már a pályázatunk benyújtásakor. Ez a fajta transzparencia pedig sok esetben óriási előny más álláshirdetésekkel szemben.

A köz javáért

A közigállás kifejezést már sokan, sok helyen hallották. Ha más nem, az ebbe a kategóriába tartozó állások gyűjtőhelyeként szolgáló portálról ismerős lehet. Az elnevezés egyszerűségében is beszédes. Ezek az állások a közszférához kötődnek, sokszor állami szervekhez, de akár regionális vagy helyi intézményekhez, önkormányzatokhoz és különféle szolgáltatókhoz. A közös pont a munkakörrel járó státusz, mely közalkalmazotti, vagy adott esetben köztisztviselői. Az ebbe a kategóriába tartozó munkakörök jellemzően a felsorolt intézmények működését segítik, gördülékennyé teszik az ügymenetet és egyáltalán – ahogy a név is mutatja – a köz javát szolgálják.

Fogalmi szinten a közigállás tehát könnyedén dekódolható, ugyanakkor az elérhető pozíciók sokszínűsége okán mégis nehezen megfogható. Ha átböngésszük az elérhető közigállások listáját, a lehető legkülönfélébb munkakörökkel találkozhatunk. Az olyan fizikai munkával járó állásoktól kezdve, mint pl. takarító, karbantartó, a különféle adminisztratív pozíciókon át a különféle értelmiségi álláshelyekig – tanár, jogász, pszichológus stb. – számtalan lehetőség áll rendelkezésre a közigállás kínálatban. Ez természetesen nem is véletlen, hiszen az önkormányzati vagy állami kézben lévő intézmények is rendkívül sokfélék, működésük biztosításához pedig szükség van a megfelelő munkaerőre.

A közigállás keretein belül számos különböző pozíció érhető el.

Ez is csak egy munka

Bár a fentebbi mondat meglehetősen sarkított, mégis igaz. Ha a közigállás kerül szóba, sokan ódzkodni kezdenek, hiszen talán túlságosan hivatalos, merev szabályrendszerhez kötik ezeket a pozíciókat. Tény, hogy a jogszabályi előírások okán a jelentkezési feltételek és a jelentkezés menete is szigorú keretek közé szorul, ám ez segíti a transzparenciát. A pozíciókhoz tartozó, kötelezően meglévő képesítések és tapasztalatok mindenki számára jól érthetően közlik, hogy a munkáltató vagy épp a törvényi keret mit vár el a sikeres pályázat előfeltételeként. Érthetően sokakat elrettenthet egy ennyire merev szabályrendszer, ám a munkavégzés során ez sokkal kevésbé ütközik ki.

Ahogy említettük is, egy közigállás rendkívül sokféle lehet. Ennek megfelelően azt sem jelenthetjük ki, hogy az összes pozíció esetén ugyanazon szigorú keretrendszeren belül zajlik a munkavégzés. A jogszabály által kijelölt meder sokkal inkább egy vonalvezető, melyhez munkavállaló és munkáltató is könnyebben tarthatja magát. A jól körülírt elvárás- és szabályrendszer kevesebb váratlan aspektust tartogat és a dolgozók számára is könnyebb, ha már előzetesen tudják, milyen alapvető szabályokhoz kell alkalmazkodniuk. A közigállás-kínálat folyamatosan nagy, így érdemes lehet tenni egy próbát a közszféra által kínált pozíciókkal és karrierlehetőségekkel is.