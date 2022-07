„Baráti sörözgetéseink közben gyakran terelődött a szó rock-bulikra, motoros találkozókra, koncertekre. Ilyenkor a már sokszor előadott sztorikat is szívesen hallgattuk meg, hiszen mindannyiunk kedves emlékek fűződtek a témához, és sok történetnek közösen voltunk részesei. Aztán a beszélgetések egyre inkább arról szóltak, hogy miként is tudnánk mi is összehozni egy nagyszabású, akár több napos rock-bulit. Addig-addig amíg közülünk ketten úgy döntöttek, hogy megpróbálják. (Csak azt tudnám, hogy én akkor éppen hol voltam? – na mindegy.)

A két főszervezőnk Nagy Győző és Mezősi László(Meka), először mint magánemberek kezdték meg a szervezést. Majd később a helyben működő Gerjeni Fiatalok Egyesületét újjszervezve, annak keretein belül folytatták a munkát. Győző (a vadmotoros) és Meka (az ősrocker) kitartó és lelkes munkájának köszönhetően, 2009 nyarán sikerült megszervezni az első bulit, amit Gerjeni Dunarock Találkozónak kereszteltek el.

A kezdeti sikereken felbuzdulva úgy döntöttek, hogy még vagy 10-20 évig megtartják nyaranta a találkozót. Ja! De hol is van Gerjen? Azok kedvéért akik véletlenül még nem tudják, Gerjen az északi féltekén, Európában, Magyarország dunántúli részén, Pakstól alig 20km-re délre a Duna partján fekvő kis település, ami tökéletes helyszíne egy ilyen egész hétvégés, szabadtéri kulturális programnak.”

Minden kedves idelátogatónak a szervezők nevében is jó szórakozást kívánok.

Üdvözlettel a harmadik barát (Oláh “Bigi” László)

A fesztivál részleteiről a http://gerjenidunarock.hu/ oldalon tájékozódhat.