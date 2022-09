Jól dolgozni csak megfelelő alapra lehet

A vakolat csak akkor lehet tartós és tölti be a valódi szerepét, ha jó alapra dolgozunk. Vagyis már a szigeteléskor oda kell figyelni a megfelelő anyagok kiválasztására. Ha rossz ragasztókkal dolgoztak, vagy például a homlokzat szigetelésére használt hungarocell bomlik, akkor semmiképp se kezdjünk még neki a vakolásnak. Főleg régi házaknál jellemző, hogy a szigetelés valahol megbomlott. Amíg ezt nem hozzuk helyre, addig csak pénzkidobás rávakolni. A vakolat ugyanis ilyen alapok esetében hamar lepereg, megreped és használhatatlan lesz.

Gondoljuk át a színt is

A homlokzatvakolás gyakran nem egyszerű feladat, ezért ha már megvannak hozzá az anyagi feltételek, ne felejtsünk el olyan színt választani, ami hosszú évekig megállja majd a helyét. Illeszkedjen a ház egészéhez, és az esetlegesen későbbi festéseket – kerítés, belső falak – is kalkuláljuk bele. Olyan legyen tehát a szín, ami univerzálisan passzolni fog akár a későbbi változtatásokhoz is.

Szigetelés és alap

Ha igazán tartós vakolatot szeretnénk, akkor vegyük számba a szigetelés anyagát, az időjárási változások miatt ugyanis mindegyik kicsit másképp viselkedik, ami hatással lehet a külső vakolatra. A homlokzatok készülhetnek téglából, de akár régebbi házaknál vályogból is. A legismertebb szigetelők a kőzetgyapot és a polisztirol anyagok. A vályogházakhoz például csak a kőzetgyapot lehet megfelelő, a polisztirol nem, vagyis ehhez mérten kell választanunk vakolatot is. A téglaépítésű homlokzatoknál azonban mindkét típus választható.

Vakolattípusok

A fedővakolat többféle anyagú lehet. A legtartósabb ezek között az akril alapú vakolat, amely a kőzetgyapot és a hungarocell szigeteléshez is bátran alkalmazható, rendkívül tartós, viszont az ára is elég borsos lehet. Ezen kívül alkalmazhatunk ásványi alapú és műgyanta vakolatokat is. Az ásványi vakolatok főleg a kőzetgyapot szigetelések esetében lehetnek igazán tartósak, amíg a polisztirolhoz több szakember inkább a műgyanta alapút ajánlja. Természetesen az itt említett vakolattípusok csupán a három leggyakoribb foglalják magukba, a technológiának köszönhetően valójában már sokkal több létezik, és akár olyan különleges funkciókkal is bírhatnak, mint az öntisztuló vakolat.

Milyen árakkal számoljuk? A pontos külső vakolat ár meghatározása sok mindentől függ. Figyelembe kell venni a vakolat típusát, a homlokzat méreteit, a felhordandó vakolat vastagságát, valamint a munkadíjat. Profi szakember esetén a homlokzat vakolásának ára a körülbelül 2500 forintos négyzetméterártól egészen a 10 ezer forintos négyzetméterárig terjedhet a fenti jellemzők figyelembevételével. Persze ezek csupán durva becslések, hiszen számtalan más tényezőtől is függhet ezen kívül a végösszeg.

