Milyen opcióink vannak?

Nézzük tehát, hogy „hová tehetjük” vagy inkább mit csinálhatunk a kutyánkkal szeptembertől. Az alábbiak persze különösen a friss gazdiknak tartalmazhatnak újdonságokat, de szinte biztos, hogy a tapasztaltabb kutyatartók is találhatnak itt hasznos tippeket.

Az otthon biztonsága

A leginkább magától értetődő megoldás az, ha a kis kedvencet otthon hagyjuk, amíg mi elmegyünk. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha betartjuk az alapszabályokat. Ezek közül a legfontosabb, hogy csak akkor hagyjuk otthon a kutyát, ha jól érzi magát ebben a felállásban.

Sajnos előfordulhat, hogy a kutyusunk szeparációs szorongással küzd, így ha elmegyünk, szétszedi a lakást vagy megállás nélkül ugat – amit mi nem hallunk, ám a szomszédok annál inkább. Ilyen esetben nem hagyhatjuk őt otthon, amíg a probléma nem oldódik meg. De mégis mit tehetünk az ügyben? Kézenfekvő ilyenkor felkeresni egy trénert, aki segít, hogy együtt leküzdhessük ezt a viselkedési zavart. Amennyiben jó szakembert találunk, akár néhány alkalom után javulást észlelhetünk, és elkezdhetjük rövidebb időkre otthon hagyni a kis kedvencet.

De mi magunk is megpróbálhatjuk kezelni a dolgot, például a boxra neveléssel. Igyekezzünk vele megszerettetni egy boxot, töltsük fel számára pozitív élményekkel! Így lesz egy helye, ahová bármikor elvonulhat, ráadásul akkor is békét nyújt számára, amikor egyedül van otthon. Sok kutya ugyanis azért is viseli rosszul az egyedüllétet, mert úgy érzi, kizárólag neki kell megvédenie az egész lakást vagy házat. A box használatával ezen segíthetünk – de persze csak akkor, ha megfelelően alkalmazzuk!

Szintén fontos szabály, hogy ne hagyjuk túl sokáig magára a kutyust. Azaz: ha végeztünk az irodában, ne menjünk el még ügyeket intézni vagy meginni valamit a munkatársakkal – siessünk haza! Persze ha megoszlik a feladat a családtagok között, ezt sokkal könnyebb megoldani.

A napi rutin szempontjából pedig nem is feltétlenül rossz, ha naponta el kell mennünk otthonról, hiszen ez keretet ad a napnak. Reggel levisszük a négylábút sétálni, igyekszünk lefárasztani – mind mentálisan, mind fizikailag –, majd odaadjuk neki a kutyaeledelt, és útnak indulunk. Hazatérve újra teszünk vele egy nagy kört, játszunk, tanítjuk, majd újra megetetjük és jöhet a pihenés. Ezt könnyebb betartani, ha például nem otthonról, rugalmasan dolgozunk – a kutyák pedig igenis szeretik a rutint!

Napi séta

Ha úgy érezzük, hogy nem elég neki a reggeli, délutáni, majd esti séta, akkor bérelhetünk profi kutyasétáltatót is. Ma már több szolgáltató kínál ilyen lehetőséget: a felbérelt illetőnek adunk egy kulcsot, így amíg mi nem vagyunk otthon, ő elviszi egy körre a kis kedvencünket, aki így levezetheti az energiái egy részét, amíg mi dolgozunk. Mindenki jól jár!

Napközi

Addig, amíg a kutyánkat csak tréneljük arra, hogy jól bírja az otthoni egyedüllétet, érdemes lehet kutyanapközibe vinni. Reggel felveszik, este visszahozzák, nap közben pedig szakértő kezek és több kutya között lehet. Ez persze nem olcsó mulatság, a legtöbb helyen a törődést, a minőséget meg kell fizetni. Viszont – ha jó helyet választunk – biztosak lehetünk abban, hogy a kis kedvencünk jó kezek között lesz, a nap végén pedig fáradtan tér haza.

Kutyaszitter

Léteznek már olyan szolgáltatók is, akik profi kutyaszittereket tudnak nekünk biztosítani. Az illető ilyenkor általában nálunk vigyáz a kutyára, amíg mi nem vagyunk otthon - csak úgy, mint egy gyerekszitter. A napközihez hasonlóan ennek sem olcsó az ára, pláne ha minden nap ezzel tervezünk. De ha a kiskutyánk boldogsága a tét…

Ilyen szolgáltatást egyébként hosszú távra is igénybe lehet venni, ezt jó észben tartani, ha esetleg egy olyan hosszabb utazást tervezünk, ahová a kedvencünk nem jöhet velünk.

Gondolkodjunk előre!

A rutinosabb kutyázók már jól tudják, hogy egy kutyával rengeteg tervezés, szervezés, variálás jár - nem csak annyiból áll az egész, hogy néha megsétáltatjuk és adunk neki egy kis kutyaeledelt. Éppen ezért, hogy minél gördülékenyebben mehessen az együttélés, érdemes minden esetben előre gondolkodni és megtalálni a mindenki számára megfelelő megoldást – legyen szó nyaralásról, napi rutinról vagy bármi másról.