Az ezzel kapcsolatos részletek tisztázása előtt azonban nem árt néhány szót ejteni magáról a portálról is, az ugyanis nagy népszerűségnek örvend a szekszárdi álláspiac szereplőinek körében. Hirdetői szempontból ez egyáltalán nem meglepő, hisz az oldal valóban kiváló lehetőségeket biztosít az álláskeresők elérésére. A csomagok között fellelhetőek kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára kidolgozott ajánlatok is, melyek többek között olyan problémákra nyújthatnak megoldást, mint a megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, a hiánypozíciók betöltése, vagy a fontos pozíciókra alkalmas munkavállalók megszólítása.

Ezen felül a SzekszardAllas.hu aktív a közösségi médiában is, több mint 11 ezer fős követő bázissal rendelkezik a Facebookon, ami azért fontos, mert az egyes álláslehetőségek ezen a platformon is rendszerint megosztásra kerülnek. Megosztásra kerülnek továbbá az AllasOrias.hu weboldalán is, melynek értelmében kvázi egy országos ismertségű állásportálon jelennek meg a hirdetések. Mindezen megjelenések természetesen akár tovább is bővíthetőek, például a megyei vagy az országos csomagok választásával, amelyek segítségével még több álláskeresőt lehet megszólítani, növelve ezzel a megfelelő munkaerő megtalálásának esélyét.

Az oldal ugyanakkor nem csak a hirdetők, hanem az álláskeresők számára is sok szempontból kedvez. Külön kiemelendő az a fajta letisztultság, ami a felhasználói felületet jellemzi, valamint nem mehetünk el szó nélkül a pályázási procedúra egyszerűsége és gördülékenysége mellett sem, hisz az mindössze három lépésben kivitelezhető, beleértve az állások közötti böngészés, a regisztráció, illetve maga a jelentkezés folyamatát. Persze mégsem ez az, ami a leginkább hozzájárul SzekszardAllas.hu felkapottságához, hanem sokkal inkább a portálon fellelhető munkalehetőségek sokszínűsége, változatossága eredményezi ezt a népszerűséget.

Itt ugyanis ténylegesen mindenféle állás megtalálható, példának okáért lehet találni betanított munkákat, szakmunkákat (pincér, szakács, bolti eladó stb.), adminisztrációs pozíciókat, mérnöki, marketinges és pénzügyi munkaköröket, valamint számos egyéb más területre vonatkozó lehetőségeket. Az ezekről való mielőbbi értesülés érdekében a szekszárdi álláskeresőknek célszerű lehet bekövetni a már említett SzekszardAllas.hu Facebook-oldalt, valamint magán a portálon feliratkozni az állásértesítőre, ily módon ugyanis hírlevélben lehet tudomást szerezni az aktuálisan elérhető nyitott pozíciókról. Emellett pedig jelentősen megkönnyítheti a böngészés és pályázás folyamatát az AllasOrias.hu mobil applikációja, amin keresztül több állásportál lehetőségeihez is hozzá lehet férni, beleértve a SzekszardAllas.hu-n megjelenteket.

Mi a szekszárdi állásportál videós újításának lényege, és miért jó ez hirdetői szempontból?

A SzekszardAllas.hu videós jelentkezéssel kapcsolatos fejlesztése értelmében, a munkaadók a hirdetésük részeként kérdéseket tehetnek fel a pályázóknak (maximum 5-öt), akiknek azokra legfeljebb egy perces videók formájában kell külön-külön válaszolniuk. A kérdések terén szabad kezet kapnak a hirdetők, tehát saját megfogalmazásban is írhatják azokat, ugyanakkor van lehetőség előre meghatározott, beépített kérdések használatára is. Ez utóbbiakra íme néhány példa:

Csapatban vagy önállóan dolgozik szívesebben?

Miért szeretne nálunk dolgozni?

Miért Önt válasszuk erre a pozícióra?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

Amint az a példaként bemutatott beépített kérdésekből is látszik, ennek az opcionálisan beállítható videós feltételnek az az alapvető célja, hogy munkaadók már a kiválasztási folyamat korai fázisában feltehessék azokat a kérdéseiket, melyeket egyébként is feltennének egy telefonos előszűrés, vagy egy első körös állásinterjú alkalmával. Ily módon tehát nagymértékben egyszerűsödhet a felvételi procedúra, hisz a beküldött videós anyagok alapján egyből a potenciálisan alkalmasnak gondolt jelölteket lehet megkeresni, elkerülve ezzel a megannyi eredménytelen állásinterjút.

Forrás: freepik.com

De mit profitálhatnak ebből az álláskeresők?

Bizonyos pozíciók – például az adminisztratív, ügyintézői munkák – rendkívül népszerűek egész Tolna megyében, így Szekszárd városában is. Ezekben az esetekben nem ritkán több tucat pályázó verseng egymással, vagyis csupán önéletrajzzal meglehetősen nehéz kiemelkedni. Egy videós anyag viszont kiváló eszköz lehet erre, hisz ezen keresztül a pályázók tanúbizonyságot tehetnek kommunikációs képességeikről, motivációjukról, valamint biztosíthatják a toborzókat a feladatok elvégzésére vonatkozó alkalmasságukat illetően. Mindent összevetve tehát jobban megismertethetik magukat, ami az esélyeiket is javíthatja.