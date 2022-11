Az alábbi összeállításban a Szabó Réka, a Sherlock Rehab gyógytornásza többek között ezekre a kérdésekre is válaszol.

Hogyan alakul ki?

A gerincünk görbületei – mind a nyaki- háti- és az ágyéki szakaszon – egyénenként eltérőek lehetnek. Ma már tudjuk, hogy ezek a fokozott vagy csökkent görbületek az esetek nagy részében nem okoznak fájdalmat. Ennek alapján elmondható, hogy a banyapúp sem fáj feltétlenül, mivel nincs összefüggés a nyaki gerinc szakasz görbületének mértéke és a nyaki panaszok között.

A gerincünk görbületei egyénenként eltérők lehetnek.

Tünetek, amelyekkel érdemes szakembert felkeresni:

· Több tanulmány is vizsgálta az előre biccentett fejtartás és a légzési paraméterek kapcsolatát. A fej helyzete hatással van a bordamozgásokra, ezért a légzés mélysége és a vitálkapacitás is változhat.

· A helytelen fejtartás miatt a mellkasi légzés lesz domináns a hasi légzéssel szemben, ezáltal a légzési segédizmok fokozott működése figyelhető meg. Ez feszülést okozhat a nyak és a mellkas területének izmaiban.

· A nyak mozgásterjedelme is csökkenhet

· A csigolyák megváltozott helyzete-, valamint a kötőszöveti és az izmok feszülés miatt érintetté válhatnak az erek és idegek, ami akár fejfájást okozhat.

Mi segíthet?

Manuálterápia

Banyapúp esetén a manuálterápiás kezelés rendkívül hatékony. A nyaki-háti átmenetben, felgyülemlett kötőszövet fellazításával szabadabbá tehetjük a csigolyákat, ezáltal a nyak mozgását. Ezután ízületi mobilizációval tudjuk oldani a csigolyák rögzült helyzetét. Ha a páciensnek légzési nehezítettsége is fellép, a bordák mobilizációjával és a kilégzési és/vagy belégzési bordamozgás növelésével enyhíthetjük a panaszokat.

Gyógytorna

A gyógytorna célja, a mobilizáció utáni az izomegyensúly helyreállítása és a mozgásterjedelem növelése. A mély nyaki-, hát- és a lapocka körüli izmok erősítésével a nyakat és a vállövet stabilizáljuk. De alkalmazhatunk egyensúlyfejlesztő valamint retrakciós gyakorlatokat is stabil vagy instabil felszínen.

Masszázs

A felgyülemlett kötőszövet és a nyak körüli feszes izmok lazításával enyhíthetünk a panaszokat. A nyak és vállöv körül kialakuló úgynevezett felső keresztezett szindróma során a mellkas és a nyak hátsó izmai rövidebbek lesznek, a hátizmok, a lapocka körüli izmok és a nyak elülső izmai pedig megnyúlnak. Mindkét esetben gyengülnek az izmok, ezért izomerősítésre is szükség van a masszázs mellett.

Érdemes passzív eszközökkel próbálkozni?

A passzív terápiás módszerek, például a gyógytapaszok nem tudják a nyakat tehermentesíteni. A fejünk tömege 4-5 kg, ideális esetben egy vonalban van a gerincünkkel, ilyenkor a nyakizmok minimális működése szükséges a fej helyes tartásához. Ha azonban a fej 60 fokban előre dől a háti gerincszakaszhoz képest, a 4-5 kg-ból a teher akár öt-hatszorosára is megnőhet, ami komoly többlet munkát és feszülést jelent a nyakizmok számára.

A fejünk tömege 4-5 kg, ám a teher akár öt-hatszorosára is megnőhet.

A passzív eszközökhöz sorolható a matrac és a párna is. Fekvő helyzetben a csigolyák tehermentesített helyzetben vannak, így a banyapúp kialakulását az alvási pozíció nem befolyásolja.

Milyen eredményekre számíthatunk?

A banyapúpot akkor kezeljük, ha a beteg panaszait a nyaki púp és a kialakult kötőszöveti- és izomfeszülés okozza. A terápia attól is függ, hogy mennyire súlyosak a tünetek, és milyen a beteg aktuális állapota. A panaszok enyhítéséhez és a púp méretének csökkentéséhez életmódbeli változtatásokra – többek között rendszeres testmozgásra – is szükség van.

Fontos a helyes testtartás

A banyapúp megelőzése érdekében alakítsunk ki megfelelő -úgynevezett ergonómikus- munkakörnyezetet. A helyes testtartáshoz szemmagasságban helyezzük el a monitort, valamint állítsuk be helyesen az asztal és a szék magasságát is. A hosszú ülőmunkát pedig legalább óránként szakítsuk meg a váll és a nyak átmozgatásával. Nem kell aggódnunk, a púp nem egy valódi kinövés, eleinte csupán esztétikai probléma. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy meglegyen a megfelelő működés, mozgathatóság és a fájdalommentesség.

Forrás: sherlockrehab.hu