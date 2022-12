Próbaüzem

A napelemes rendszer felhelyezése után a kivitelező próbaüzemet tart, mely során vezeték nélküli internetkapcsolat, mobil applikáció és laptop vagy táblagép segítségével ellenőrzi, hogy napelemes rendszered működése optimális-e. Csak akkor adja át részedre annak dokumentációját, ha a próbaüzem során mindent rendben talál.

A mérőóra cseréje

A sikeres próbaüzemet követően kerül sor a hagyományos villanyóra cseréjére, amely során a helyi elosztói engedélyes úgynevezett ad-vesz mérőórát szerel fel a fogyasztóhoz. Mivel a hálózatba történő visszatáplálás, mint lehetőség már nem áll rendelkezésre a jövőben

kiépülő napelemes rendszerek esetében, így a tárolásról más módon, például akkumulátorok segítségével tudsz gondoskodni.

Nyomonkövetés applikációval

A napelemes rendszerre vonatkozó adatokat az EON mobil applikációban, illetve webes felületen is nyomon követheted igény szerint napi, heti, havi vagy akár éves bontásban is. Átfogó képet kaphatsz az aktuális és várható teljesítményről, az inverter működéséről. Az így kinyert adatokból értesülhetsz egy esetleges meghibásodásról is.

A napelemes rendszerek révén megújuló energiaforrásból nyert, úgynevezett tiszta energiát termelhetsz, így bizonyára nem érdektelen számodra, hogy milyen mértékben csökkentetted a környezeted, azaz a bolygó terhelését a háztartási méretű kiserőműved működtetése során. Az applikációban erre vonatkozóan is találsz adatokat. Megtekintheted például, hogy milyen mértékű az elkerült CO₂ kibocsátás, azaz, hogy a napelemes rendszer használata révén milyen mértékű károsanyag kibocsátásától szabadítottad meg a légkört, illetve szűkebb és tágabb lakókörnyezeted.