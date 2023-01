Babaváró hitel egyszeregy

Ahogyan az elnevezés is mutatja, a kormány a családok támogatása, ezen belül is a születések számának növelése miatt állt elő a babaváró hitel ötletével – az más kérdés, hogy mennyiben hatott ez a valóságban a születési adatokra. Így ezt a hiteltípust 2019 óta igényelhetik azok a házaspárok, akik megfelelnek a következő feltételeknek:

a pár női tagja már elmúlt 18, de még nincs 41 éves,

mindkettőjüknek van magyarországi lakcíme,

legalább egyikük rendelkezik minimum 3 éves, folyamatos TB-jogviszonnyal,

egyiküknek sincs 5 ezer forintnál magasabb köztartozása,

egyikük sem büntetett előéletű,

nem szerepelnek a negatív KHR-listán.

Ha tehát ezeknek eleget teszünk, jogosultak vagyunk a maximum 10 millió forintos hitelösszegre, amelynek futamideje maximum 20 év, a havi törlesztőrészletek mértéke pedig nem haladhatja meg az 50 ezer forintot. Plusz előnye, hogy az első 5 évben a törlesztés kamatmentes. Ha ez idő alatt megérkezik az első gyermek, akkor a kamatmentesség a törlesztés további időszakára is fennmarad. Ha egy második gyermek is születik a futamidő alatt, akkor az állam a fennálló tartozás 30%-át elengedi. Amennyiben pedig egy harmadik gyermekkel is bővül a család, akkor a teljes fennálló összeget elengedik.

Itt fontos megjegyezni, hogy akkor is igényelhetjük ezt, ha már van gyermek a családban, de a hitel szempontjából csak a felvétel után születettek számítanak.

5 dolog, amiben segíthet a babaváró

A babaváró hitel alapvetően egy szabad felhasználású családtámogatás – ebben különbözik a csoktól, amit kifejezetten lakhatási célra tudunk fordítani. És bár sem ingatlanfedezet, sem önerő nem kell hozzá, azért vannak megkötések is vele kapcsolatban, amelyekkel jó tisztában lenni. De nézzük meg, milyen esetekben és pontosan hogyan segítheti a párokat ez a hiteltípus!

Hitelkiváltás

Igen népszerű a babaváró hitel, mint hitelkiváltó eszköz, hiszen általában jóval kedvezőbb feltételei vannak, mint például egy teljesen szabad felhasználású személyi kölcsönnek. Ezt a gyakorlatot azonban nem az összes bank engedélyezi – sok helyen például csak a náluk felvett hiteleket hagyják törleszteni vele –, így jó előre tájékozódni. Emellett arról is érdeklődjünk, hogy milyen típusú hitel váltható ki vele!

Autóvásárlás

Amikor bővül a család, szükségünk lehet egy nagyobb, megbízhatóbb autóra, így nem is csoda, hogy sokan autóvásárlásra költik az összeget. Ha csak ezt szeretnénk finanszírozni belőle, és nem használnánk fel a teljes 10 milliós összeget, akkor természetesen kisebb összegű babavárót is felvehetünk.

Otthon-kérdés

Ez a hiteltípus ingatlancélra is fordítható, legyen az vásárlás, bővítés, felújítás vagy éppen a babaszoba kialakítása. Tehát bátran tervezhetünk vele ingatlan-szempontból is, ám tájékozódjunk az általunk választott bank feltételeiről, mert lehet, hogy nem teljes mértékben használhatjuk fel az összeget egy-egy választott célra.

Önerő

Akadnak, akik az ingatlanvásárláshoz szükséges önerőt váltják ki ezzel a módszerrel – ezt pedig meg is tehetik, néhány feltétellel. A hitel megkötése utáni 90 napon belül csak a hitelösszeg 75%-át fogadják el önerőként, a többit kizárólag hitelként. A 90. nap után azonban már a teljes összeget is fordíthatjuk önerő-célra.

Befektetés

Azok a párok, akik nagyon felkészültek, és már beszerezték a családi autót, törlesztették a hiteleiket, felújították a házat és kész a babaszobájuk is, más célra is fordíthatják ezt az összeget. Például befektethetik! Gondolkodhatnak a kissé bizonytalan, de annál jövedelmezőbb tőzsdében, illetve babakötvényt is vásárolhatnak. Ez a lehetőség persze azok előtt is nyitott, akik a hitel nagy részét másra költötték, és a fennmaradó összeget sem szeretnék „elszórni”.

Amennyiben tehát már tudjuk, hogy mire szeretnénk fordítani a babaváró hitelt, érdemes különböző pénzintézeteknél érdeklődni, hogy megtaláljuk a hitelcélunknak megfelelő bankot. Tény, hogy a legtöbb helyen nem kérik a kitűzött hitelcélt, ám valahol igen – így jobb felkészültnek lenni!

Jelen marketingközlemény nem minősül ajánlattételnek, a tájékoztatás nem teljes körű, ezért a további részletekről kérjük, tájékozódjon K&H Bank személyes ügyfélpontjain és a honlapján (www.kh.hu) elérhető, adott termékhez kapcsolódó üzletszabályzatból, általános szerződési feltételekből és hirdetményekből.