Vans Old Skool – a sztori röviden

Az 1977-ben Style #36 néven tervezett fekete Vans Old Skool volt az első olyan gördeszkás cipő, amelynek felsőrésze a tartósság érdeklében bőrpaneleket. A mára ikonikussá vált bőr oldalsó csík, vagy más néven "jazz stripe" eredetileg csak egy véletlenszerű krikszkraksz volt, amit a márka alapítója, Paul Van Doren készített. Így került be az új dizájnba, és idővel a Vans márka egyértelmű kézjegyévé vált. Az Old Skoole-t deszkáscipőnek tervezték, de a skateparkokból hamar kikerült a városi utcákra. Mi tette a 36-os modellt olyan népszerűvé? A lehetőség, hogy a tornacipő személyre szabható volt! Az ötlet onnan jött, hogy megfigyelték a gördeszkásokat, akik fekete tollal rajzoltak a gumi középtalpra. A Vans cipőre saját rajzokkal való személyre szabása rendkívül népszerű volt abban az időben. Az Old Skool több anyagpanelből álló konstrukciója tökéletesen illeszkedett ehhez az ötlethez, lehetővé téve, hogy a sneakert mindenki saját ízlésére formálja, és így számos eredeti modell megtervezését tette lehetővé. A Vans már a megalakulása óta utal arra az elképzelésre, hogy a cipő valójában kiterjesztheti viselő személyiségét, és ez a felfogás a márka termékeinek meghatározó jellemzőjévé vált. Szenzációs a márka mottója, az Off the Wall, ami azt jelenti, hogy eredeti, őrült, egyedi.

Forrás: sizeer.hu

Vans deszkás cipők – mitől mások?

A Vans tornacipőket gördeszkás cipőnek tervezték, így jellemző rájuk a jól átgondolt kialakítás, amit gördeszkázás közben hivatott bizonyítani. A felsőrész tartós vászonból készült, ami biztosítja a légáteresztést, és órákon át viselhetővé teszi a cipőt anélkül, hogy ez a kényelem rovására menne. A felsőrész oldalán található jellegzetes pántok stabilizálják és megerősítik a vászonelemeket. Természetes bőrből készült, így ellenáll a kopásnak, és a modell egész élettartama alatt tanúskodni fog az eredetiségről. A szabványos fűző segít, hogy a lépő tökéletesen illeszkedjen a lábfejhez. A belső részt puha bélés borítja, ami kellemes tapintású, és csökkenti a bőrsérülések kockázatát. Az egész felsőrész vastag gumin nyugszik az optimális csillapítás érdekében, míg a gofris talp remek tapadással teszi teljessé a dizájnt, nem csak a deszkán!

Forrás: sizeer.hu

Hol újíthatod be a Vans Old Skool sneakert?

Kíváncsi vagy, hol szerezheted be az ikonikus Vans Old Skool férfi sneakert? Mi azt javasoljuk, hogy nézz fel a Sizeer oldalára, és válassz egyet a készleten lévő modellek közül! A klasszikus fekete sneakert választod, vagy esetleg a márkára jellemző kockás mintás jön be? Egyszínű lépőt is választhatsz: visszafogott és őrült változatot is. A Sizeernél női Vans Old Skool tornacipőket is találsz – virágokkal díszített lányos változatban, állatmintás ragadozós verzióban, valamint energikus színekben. Ha pedig nem elég a klasszikus tornacipő, akkor válaszd a platformos verziót! Szerencsére az amerikai márka a legfiatalabb rajongóiról sem feledkezik meg! A Vans Old Skool gyerekcipők cipőfűző helyett tépőzáras rögzítéssel rendelkeznek, így a kicsik egyedül is könnyen fel- és levehetik a cipőt.

Forrás: sizeer.hu

Nézz fel a sizeer.hu oldalra, vagy látogass el az egyik üzletbe, és válaszd ki a tökéletes Vans Old Skool modellt – ez minden sneakerhead gyűjteményében kötelező darab!