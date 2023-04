Az SK On iváncsai telephelyének jelenlegi munkavállalói létszáma meghaladja a 600-at, év végére viszont mintegy 2500 főt tervez foglalkoztatni az akkumulátorgyár. A jelentkezők minél pontosabb tájékoztatása és a közvetlen kommunikáció érdekében a HR osztály hetente több állástájékoztatót is tart Dunaújvárosban, ezen felül pedig havonta 1-2 kitelepülést szerveznek a környező településekre.

Legközelebb április 13-án3, a Dunaföldvári Művelődési Ház és Könyvtárban tartanak ilyen rendezvényt az Ilona utca 9. szám alatt, majd rá egy hétre, április 20-án Százhalombattán, a Szent István tér 5. címen található Barátság Kulturális Központ kamaratermében találkozhatnak a cég képviselőivel.

A toborzónapokon az érdeklődők megismerhetik az SK On Hungary tevékenységét, terveit, a gyártási folyamatokat, a bérezési rendszert és a betanulás menetét is. Ugyan leginkább a termelési munkatársak (operátorok) illetve karbantartók és technikusok tájékoztatására épülnek ezek az események, az érdeklődők valamennyi nyitott pozícióval megismerkedhetnek egy-egy ilyen alkalom során. A részvételhez regisztráció nem szükséges, így minden álláskeresőt szeretettel várnak a szervezők. Ilyenkor lehetőség van feltenni az esetlegesen felmerülő kérdéseket is, valamint az előadás végén a vállalat toborzó kollégáinál minden érdeklődő regisztrálhatja magát az SK On Hungary álláskeresői adatbázisába és leadhatja önéletrajzát is.

„A januári, februári és márciusi kitelepüléseinken összesen több mint 300 álláskereső vett részt. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan érdeklődnek az SK On álláslehetőségei iránt és szeretnénk, ha minél több környékbeli településen tájékoztathatnánk a leendő kollégákat arról, miért érdemes nálunk dolgozni.”- Fogalmazott Ludman László HR vezető.

Az érdeklődőknek érdemes követni az SK On Hungary Facebook oldalát, hogy ne maradjanak le a legújabb eseményekről, hiszen Dunaföldvár és Százhalombatta után májusban újabb településeket vesznek célba az iváncsai üzem toborzói, valamint itt találhatnak információkat a Dunaújvárosban heti több alkalommal megrendezett állástájékoztatók időpontjáról is.