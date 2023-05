Az Essência Restaurant nevében Sabarigo-Jenei Éva elmondta, hogy az est folyamán a vendégeknek kizárólag portugál ételeket kínálnak, a finomságokhoz mindenkinek jó étvágyat kívánt. A sort üdvözlőfalatként citrusos mártás és savanyított kagyló nyitotta meg. Ezután grillezett polip, uborka és mangó körettel, grillezett görögdinnyés gazpacho, azaz a jellegzetes, paradicsom zöldségleves, kovászos kenyér Distintus olívaolajjal, tőkehal fehér spárgával, tonhal sonkával, mangalica tarja korianderes spenóttal, végezetül pedig Torta de Laranja, portugál narancstorta került az asztalra. Mindez tartalom és forma, azaz ételek, ízek, tálalás, felszolgálás tökéletes egységében.

Miután a Donautica Étterem és Hotel a szekszárdi borvidék közelében található, így magától értetődő volt, hogy a portugál gasztronómiai különlegességekhez jóféle nedűk társultak. A jelenlévők asztalainál a fogások feltálalása után, már a késő estébe hajló időszakban dr. Varga József is tiszteletét tette. A tulajdonos előzékenyen koccintott és váltott néhány mondatot a szemmel láthatóan elégedett, az új és különleges ízekkel, ezzel együtt maradandó élménnyel feltöltekezett vendégekkel.

A két konyhában van hasonlóság, mindkettő kedveli a paprikát, a sertéshúst

Két szervírozás közti szünetben a vendégeket külön-külön is kedvesen üdvözlő Sabarigo-Jenei Éva készségesen válaszolt kérdéseinkre. – Három éve nyitottuk meg éttermünket, pontosan akkor, amikor kislányunk is megszületett – tekintett vissza a kezdetre. – Személyes, otthonos vendéglátást képviselünk. Ezt tükrözi étlapunk is, a portugál ételsor az Otthon, a magyar az Itthon nevet viseli, a Május 17-e, kislányunk születési dátuma pedig a két konyha ötvözésére utal. Ez a két konyha egyébként mutat közös vonásokat. Mindkettő előszeretettel használja alapanyagként a paprikát, a sertéshúst, s van olyan portugál étel, amelyik a töltött káposzta ízvilágát idézi. Azt is közölte, hogy minek köszönhető a vacsoraest megrendezése. Annak idején a fővárosban együtt dolgozott Gaál Miklóssal, aki a Prestige Hotel Budapest igazgatója volt. Úgy fél éve merült fel a bemutatkozás lehetősége. – A Donautica nagyon szép, igényes hely, kellemes a környezet, közel van a megnyugtató hangulatot árasztó vízpart, tökéletesen megfelel minden feltétlenek – húzta alá.