A középiskola vagy gimnázium elvégzésével indul csak el valójában az élet: ilyenkor kell eldönteni, milyen úton folytatjuk a továbbiakban. Valaki szakiskolát választ, más egyetemre megy, míg vannak, akik szinte azonnal munkába állnak és a gyors pénzkeresés áll számukra az első helyen. Minden opciónak megvan az előnye és a hátránya, hiszen nincs olyan út, amely zökkenőmentes lenne. A szakmaválasztást illetően azonban mégis jobb tudni, melyek az aktuális legkeresettebb szakmák, hiszen ezekben a körökben lesz a legegyszerűbb munkát találni. Bár a munkaerőpiac igénye gyorsan változik, mégis vannak olyan területek (és egyelőre ezek vannak többségben), amelyekre konkrétan mindig szükség van. A Jooble álláskereső portálon megtalálható győri állások is azt mutatják, hogy a legnépszerűbb szakmák álláshirdetései hamarabb megtalálják az “igazit”, mint az új vagy különleges szakterületekről szóló felhívások, amelyek még csak most robbannak be a köztudatba.

Íme az 5 legkeresettebb szakma Magyarországon

A legnépszerűbb szakmákat nem nehéz megismerni, hiszen általában ezekről található a legtöbb álláshirdetés és ezek is kelnek el a leghamarabb, amennyiben nem hiányszakmáról beszélünk. Ismerjük meg a magyarországi top-5 listát!

Orvos

Az orvosi szakma Magyarországon a legkeresettebb szakmák egyike, ami mapanság hiányszakmának számít. Az orvosoknak magas szintű szakképzésre és sok évnyi tapasztalatra van szükségük ahhoz, hogy munkába álljanak, de az egészségügyi szektor általában stabil karrierlehetőségeket kínál. Az orvosok munkája nehéz és stresszes lehet, de nagyon fontos és értékes szerepet játszanak a társadalomban. Az egészségügyben dolgozók számára fontos az etikus viselkedés és a betegekkel való empatikus kapcsolat, mivel az orvosi ellátás nem csak a fizikai gyógyulásról szól, hanem a betegek támogatásáról és az életminőségük javításáról is.

Mérnök

A mérnöki karrier különböző területekre specializálódhat, mint például a gépészet, elektrotechnika, építőmérnöki, informatika stb. A mérnöki munka általában projekt alap, jó csapatmunkát igényel, így fontos a kommunikációs és vezetési készségek fejlesztése. További előny, hogy széles körben elérhető munkahelyeket kínál különböző iparágakban, például az autóiparban, a gyártásban, a környezetvédelemben, az építőiparban és az energiaiparban. A Jooble álláskereső oldalon számos a be nem töltött munka Kaposvár és Budapest környékén egyaránt.

Informatikus

Az informatikai szakma Magyarországon a legdinamikusabban fejlődő és legkeresettebb szakmák közé tartozik. Az informatikusoknak általában egyetemi vagy főiskolai képzésen kell részt venniük, de a gyorsan változó technológiai trendek miatt folyamatosan frissíteni kell a tudásukat és fejleszteni a képességeiket. Az informatikusok általában jól fizetett munkát végeznek, és a szakma nagyon sokrétű iparágban elérhető munkalehetőséget kínál, többek között a pénzügyi, a kereskedelmi, az egészségügyi, a logisztikai és az oktatási szektorban.

Ügyvéd

Az ügyvédi szakma megfelelő szakképzést és hosszú gyakorlati tapasztalatot von maga után. Az ügyvédeknek fontos etikai normákat kell betartani a jogi szakma tekintélyének megőrzése érdekében, ez jelenti a szakma alapját. A szakembereknek jó kommunikációs és problémamegoldó képességre van szükségük, és akkor kiemelkedő egy szaktekintély, ha megfelelő analitikus gondolkozásúak és megfelelő logikai érzékkel rendelkezik. Az ügyvédek magas béreket kaphatnak Magyarországon, ezért az ügyvédi szakma minden idők óta kiemelten népszerű.

Tanár

A tanári szakma kulcsfontosságú szerepet tölt be Magyarországon. A tanárok a diákok oktatásával és nevelésével foglalkoznak, és a tananyagot különböző korosztályoknak adják át, az óvodásoktól egészen az egyetemi hallgatókig. A tanárok a tanítási órák mellett részt vesznek a tanterv kialakításában, a diákok értékelésében, a kötelező havi vagy éves szülői értekezleteken és más iskolai programokban is. A szakma előnye, hogy lehetőséget kínál a diákokkal való együttműködésre, az oktatási rendszerben történő fejlődésre és hosszú távú lehetőségekre a tanári szférában.

Hatékony munkakeresés a Jooble platformján

A Jooble álláskereső oldal több száz weboldal álláshirdetését mutatja be egy webhelyen, hiszen összegyűjti szinte az összes elérhető ajánlatot és bemutatja azt. Lehetővé teszi a felhasználók számára továbbá, hogy kényelmesen átnézzék az online hirdetéseket, összevessék a fizetések mértékét, majd ez alapján válogassanak a lehetőségek közül. Az álláskeresők több szűrővel is találkozhatnak, például a munkakör és a régiók szerinti keresés az egyik legnépszerűbb az utóbbi időben, így országszerte összevethetők a fizetések mértéke, valamint külföldi munkák ezrei is elérhetők a weboldalon. A Jooble nem csupán összeköttetést nyújt a munkaadó és az álláskereső között, hanem egy olyan platform, ahol saját profilt lehet létrehozni, feltölteni az aktuális önéletrajzot és nyilvánosan tartani azt, hogy a munkaadók önállóan megtalálhassák a profilunkat és állásajánlatokat küldjenek.