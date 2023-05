Nagypál Melinda, a Hapval Kft. tulajdonosa mesélt lapunknak Szekszárd legkedveltebb lángosozójáról és ezentúl otthon is könnyen elkészíthető termékeikről. Szekszárdon mindenki ismeri Marika mama lángosát és palacsintáját.

Otthon is elkészíthető a legfinomabb lángos

Forrás: www.marikamama.hu

– A nagyszüleim közel öt évtizede üzemeltetik a lángosozójukat, amit annak idején még a nyári szezonban Balatonlellére költöztettek. Negyvenhárom évvel ezelőtt az akkori szekszárdi városvezetés megkérte őket, hogy ne menjenek többet a Balatonra, így előbb a piacon kezdtek egész évben üzemelni, majd tizenöt évvel ezelőtt a szüleim vették át az üzletet, és a Tartsay utcába költöztek – mondta Nagypál Melinda tulajdonos.

Mivel hatalmas igény volt mindig is a lángosunkra, és többen is elkérték a receptúránkat, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt csomagolható formában is közre kéne adnunk. Így már instant por formájában is elérhető Marika mama lángosa és palacsintája, ami a régió CBA üzleteiben, a szekszárdi Tesco-sor egyik üzletében és a www.marikamama.hu webshopban is kapható.

Az instant tésztakeverék egy új termék a piacon, amely lehetővé teszi, hogy bárki elkészítse Marika mama lángosát. Az elkészítés egyszerű, csak vizet kell hozzáadni, és máris kész a lángostészta. Az ízesítés pedig egyéni ízlés függvénye, így bármilyen finomsággal megtölthetjük a lángosunkat. A termék akár pizzatészta készítésére is alkalmas. Emellett a palacsintapor is ugyanilyen egyszerűen elkészíthető.