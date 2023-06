Recepciós

A recepciós munkakör Kecskeméten is az egyik leggyakrabban hirdetett, adminisztrációs tevékenységeket is magában foglaló pozíció. Ezen állások adminisztratív feladatait egyebek mellett a foglalások és azokhoz kapcsolódó információk számítógépes rögzítése, a különböző kartonok, ívek, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése és iktatása, valamint a működéshez kapcsolódó listák, illetve jegyzetek vezetése teszi ki.

Ezek, valamint az egyéb más feladatok általában középfokú végzettséget, illetve kommunikációképes idegennyelv-tudást követelnek meg. Fontos továbbá még a közvetlen személyiség, a kiváló szervezőképesség és precíz munkavégzés is, valamint egyéb más követelmények is felmerülhetnek annak függvényében, hogy pontosan milyen létesítmény (pl. szálloda, sportcentrum stb.) recepciójáról beszélünk.

Általános irodai adminisztrátor

Az általános irodai adminisztrátori állások – amint arra a megnevezése is utal – a legtipikusabb adminisztrációs pozíciók. Ebben a munkakörben az adatbevitel és adatkezelés, a dokumentumszerkesztés, az iktatás, a bejövő és kimenő posta kezelése, valamint a különböző nyilvántartások vezetése a napi rutin részét képezi. Mindez pedig egyéb teendőkkel is kiegészülhet, ami jelentősen függ az adott cég tevékenységi körétől is.

Az adminisztrátori pozíciók általában már középfokú végzettség birtokában betölthetőek, ami mellett a felhasználói szintű számítógépes ismeretek is rendszeresen megjelennek követelményként. Fontos lehet továbbá a nyelvismeret is, valamint a kiváló kommunikációs képesség, illetve a precizitás és a pontosság.

Irodavezető

Az irodavezetői munkakörök esetében már egy középvezetői pozícióról beszélünk, ahol a feladatok az iroda irányításán túl adminisztratív teendőkre is kiterjednek. Ilyen például az irodaszerek nyilvántartása és szükség esetén rendelése, a postai ügyintézés, a pénztárkezelés, a számlák iktatása, a könyvelés segítése, az ügyvezetői értekezletek megszervezése, valamint az ehhez kapcsolódó dokumentumok előkészítése.

Egy ilyen állás betöltéséhez – legyen szó Kecskemétről vagy bármely más városról – általában már felsőfokú végzettségre, 3-5 éves releváns szakmai tapasztalatra, továbbá tárgyalóképes idegennyelv-tudásra van szükség. Emellett pedig természetesen a különböző vezetői képességekről sem feledkezhetünk meg, amelyek ugyancsak elengedhetetlenek a helytálláshoz.