A jógatípust általánosan úgy jellemzik, hogy olyan, mintha a jógázó a testével, mozdulataival énekelne el egy dalt, hiszen az órán végig előre meghatározott stílusú és gyorsaságú zene szól. Ennek megfelelően épülhet fel lassabb, melankólikusabb vagy gyorsabb, vidámabb dalra a flow. A zene pedig a hip-hoptól a pop zenéig, bármilyen műfajból jöhet, csak a vezető tanáron múlik milyen hangulatot szeretne teremteni az óráján. Gyakorlása segíthet a fizikai erő növelésében, valamint javíthatja a rugalmasságot és a mobilitást. Segíthet a szív- és érrendszeri állóképesség növelésében és az általános fizikai erőnlét javításában is. A Vinyasa jóga dinamikus jógairányzat evolúciójának is nevezik.

– Nagyon szeretem Szekszárdot, így célom, hogy a Babits Mihály Kulturális Központban hagyományt teremtsek az Inside Flow forradalmian új jóga irányzattal havonta vagy kéthetente. Hagyományosan az órák kilencven percesek, ahol folyamatosan áramolunk egyik mozdulatból a másikba. Mivel ez egy on-beat vinyasa flow, a légzést és a mozdulatokat is a zene üteméhez igazítjuk, így építjük fel fokozatosan a flow-t. A zene mondanivalója szorosan kapcsolódik az órához, amiről egy pár percben beszélek is, megosztva a saját érzéseimet, gondolataimat, így hozva közelebb a résztvevőket a dalhoz és persze önmagukhoz.

A jógaszőnyegen eltöltött idő fantasztikus lehetőség arra, hogy jobban megismerjük magunkat és biztonságban megélhessünk olyan negatív érzelmeket, amiket a hétköznapokban nem merünk, legyen szó dühről vagy csalódottságról. Miután átengedtük magunkon az elfojtott érzéseket, ígérem az óra végére minden a helyére kerül, kisimul – tette hozzá Wéber Anita jógaoktató, aki régen salsa táncolt, így számára ez a jógatípus a tökéletes műfaj.

Kiemelte, hogy a jógaórákat nők és férfiak egyaránt látogathatják, egy-egy alkalommal körülbelül harmincan férnek be a Bödő terembe. Az órákhoz megfelelő, kényelmes öltözet és jógaszőnyeg szükséges, ám igény szerint, ha a jógázók előre szólnak, a jógaszőnyeget tudják biztosítani a számukra. Kezdőket is várnak, de könnyebb a dolguk azoknak, akik már ismerik az alapászanákat.

Az órák során fokozatosan lehet elsajátítani a gyakorlatokat, amelyekről mindenki maga eldöntheti, hogy mi az, ami az adott napon belefér neki, megpihen egy baba pózban, vagy esetleg a könnyített változatokat végzi el.

A jóga órákra a regisztrációs jegy négyezer forintba kerül.

Bejelentkezés: [email protected]

Érezni lehet a varázslatot

Az Inside Flow alapítója Young Ho Kim (47), aki lenyűgözte a világot jógastílusával. Dél-Koreában született, tinédzserként Németországba költözött. A jógát számos stílusban tanulta nagyszerű tanároktól, de nem találta azt, ahová igazán tartozna. Hosszas tanulmányozás

után arra a következtetésre jutott, hogy minden tudását ötvöznie kell saját jógája fúziójának létrehozásához. Young Ho Kim azóta megalapította Németország legnagyobb és leghíresebb stúdióját, amelynek székhelye Frankfurtban található. A jógára már nem csak ászanák és rugalmasság szintjén gondol, sokkal inkább tekint tudományosan rá. Gyakorlása a megfelelően kivitelezett, anatómiailag helyes mozdulatokon alapszik.

Young Ho valóban hisz az evolúcióban, és mindig a fejlődésre és a folyamatos tanulásra törekszik. A jógatanárok számára is rendszeres útmutatást ad, kihívások elé állítja őket. Úgy tartja, a jógatanár feladata megmutatni a résztvevőknek a saját belső vezetőjüket – hiszen minden, amire szükséged van, ott van Benned!

Az Inside Flow bár egy újnak ható irányzat, idén ünnepelte 15. születésnapját. Ez azt jelenti, hogy 15 évnyi szaktudás és tökéletesítés áll mögötte, így minden pontosan ki van találva, tapasztalva az órákon. A minőségre nagyon vigyáznak, ezért is van egy hierarchikus rendszer, ahol képzési kreditek és megfelelő tapasztalat után lehet szintet lépni.

Elérni a belső békét

A jóga fizikai, mentális és spirituális gyakorlatok vagy tudományágak csoportja, amelyek az ókori Indiából származnak. A jóga célja irányítani és lecsillapítani az elmét, önmagunkhoz találni, elérni a tiszta tudatosságot. A jóga segít megszabadulni a szenvedéstől, megtalálni a belső békét és a megváltást. Az ismert embereknek, sztároknak is sokat segít, hogy harmonikus életet tudjanak élni, például Madonna, Jennifer Anniston, David Beckham, Justin Timberlake és a világhíres szupermodell, Gisele Bündchen is esküszik a jógára. Wéber Anita jógaoktató hat éve jógázik rendszeresen.

Elmondása szerint, egy Inside Flow óra során egy előre meghatározott flow-t tanít be, olyan módon, hogy kisebb részekre bontja és fokozatosan építi fel, haladva a könnyebb részektől a nehezebbekig. Miután összeállt a flow, már jöhet is a ’main song’ vagyis a flow zenéje, amire a jógázók akár végtelenítve áramolhatnak. Az óra fontos része az úgynevezett storytelling, ami mindig egy személyes történetet jelent. Az Inside flow egy haladó óratípus, ahol előny, ha a jógázónak már van tapasztalata vinyasa flow vagy egyéb flow jóga órákban! Persze enélkül is csatlakozhat bárki, hiszen minden alkalom után egyre követhetőbb lesz az óra!

Fotók: Czakó Balázs, Oláh Márk