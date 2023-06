Szerencsére vannak más megoldások a gépkocsi védelmére, amelyek, ha nem is oldják meg hosszú évtizedekre a parkolás kérdését úgy, mint egy garázs, de kis odafigyeléssel és megfelelő gyártó választásával legalább tíz évre így is biztonságban tudhatjuk az autónkat. Cikkünkben, most bemutatjuk a garázs két népszerű alternatíváját, a nyitott kocsibeállót és mobilgarázst.

Aluszerkezetes, polikarbonát tetős kocsibeállók

Forrás: pinterest.com

Az utóbbi években megszaporodtak az aluszerkezetes, polikarbonát tetős kocsibeállók, amelyek remek megoldást nyújtanak azoknak, akik esztétikus, modern és tartós megoldást keresnek féltett autójuk vagy autóik védelmére. A kocsibeálló egyszerű szerkezete és a kevesebb anyaghasználat miatt sokkal kevesebbe kerül, mint egy teljesen zárt garázs.

A kocsibeálló szerkezete készülhet fából (ez esetben zsindely-vagy cseréptetős fedés javasolt), vagy a fentebb említett aluszerkezetből, amelyre leggyakrabban polikarbonát tető kerül. Ha a lehető legköltséghatékonyabb módon szeretnénk megvalósítani, hogy legyen

fedél az autó fölött, akkor valószínűleg jobban járunk az aluszerkezetes változattal, ugyanis az utóbbi években a faanyagok drágultak a legdrasztikusabban az építőiparban.

A gyors beszerezhetőség és könnyű telepíthetőség további érvek az alu/polikarbonát kocsibeálló mellett, ugyanis, ha van az embernek némi barkács-érzéke, vagy össze tud szervezni néhány barátot, akkor néhány óra alatt saját kezűleg is telepíthető a legtöbb modell.

Gyakran előfordul az is, hogy valaki speciális méretű járművének (például lakóautónak) vagy utánfutónak keres tárolási lehetőséget. Lakókocsit lehetetlenség garázsban parkolni, arról nem is beszélve, hogy még ha be is fér, valószínűleg szűkös lesz körülötte a hely, ami megnehezíti a takarítást, ki-és bepakolást, stb. Ilyen esetben is kézenfekvő megoldás a kocsibeálló, ugyanis számos gyártó kínálatában találhatunk széles vagy magas járműhöz tervezett modellt, amelyek alatt kényelmesen lehet pakolni és tenni-venni.

Kétségtelen, hogy biztonság tekintetében jobb választás a garázsépítés, hiszen az nem csak fedett, de ezek mellett zárt is, így az illetéktelen behatolók (mint például a nyestek, macskák, vagy legrosszabb esetben betörők) nehezebben közelítik meg az autót, ellenben a nyitott beállónál szabad bejárása van az állatoknak. Ezt a tényezőt leszámítva nem sok mindenben marad hátul a nyitott beálló a garázzsal szemben. Azt gondolnánk például, hogy az időjárástól minden esetben jobban véd a garázs, azonban ez így nem igaz. Persze ha erős széllel párosul az eső, akkor beverhet a beálló alá, de ez ellen némileg védekezhetünk, ha olyan helyre telepítjük a beállót, ahol legalább egy oldalról védve van.

A nyitott kocsibeálló legtöbb esetben megvédi az autót az időjárás kellemetlenségeitől, és emellett van egy nagy előnye a garázzsal szemben: szellős, így gyorsan megszáradnak az autó alatt- és körül keletkezett nedvességfoltok. Egy esős nap után a vizes autó környékén megszaporodnak a kisebb pocsolyák, amelyek a zárt garázsban lassabban száradnak, és hosszú távon akár rozsdásodáshoz is vezethetnek. A nyitott kocsibeálló szellőzés szempontjából tehát mindenképp jobb választás.

Mobilgarázs

Forrás: pinterest.com

Ha valaki mégis a zárt parkolóhelyet részesíti előnyben (például, mert fontos, hogy a téli hidegben ne álljon nyitott helyen az autó, vagy épp néhány más dolgot is tárolna ott), de nincs lehetősége garázst építeni, akkor a mobilgarázsok jó köztes megoldást nyújthatnak. A mobilgarázsok számtalan típusokban és méretekben elérhetők, attól függően, hogy milyen gépjárművet kívánnak benne tárolni. Általában könnyűszerkezetesek és tartós anyagokból készülnek, például acélból vagy alumíniumból, amelyeket speciális anyagokkal kezelnek, hogy ellenállóak legyenek az időjárással szemben. Az alapmodellek víz-és UV-álló vászonból készülnek, míg a prémium minőségű verziók szilárdabb anyagok felhasználásával készülnek, mint például merev műanyag vagy acéllemez.

A mobilgarázsok könnyen összeszerelhetők és szétszerelhetők, így később akár át helyezhetjük a kert egy másik pontjára. Ezek hasonlóan a kocsibeállókhoz, nem igényelnek építési engedélyt vagy alapozást, így ideálisak lehetnek ideiglenes vagy bérelt ingatlanokhoz is.

A szimpla- vagy dupla mobilgarázsoknak van azonban néhány kellemetlen velejárójuk is. Az egyik ilyen, hogy a garázsok (legyen az akár épített vagy mobilgarázs) félelmetesen gyorsan vonzanak magukhoz egyéb tárgyakat is, melyektől valljuk be, legtöbbünk nehezen szabadul meg, még akkor is, ha nincs rá szükségünk... A garázs így csakhamar lomtárrá válik, és egyszerre azon kapjuk magunkat, hogy alig, vagy egyáltalán nem tudunk beparkolni az autóval. A meleg nyári napokon pedig igencsak fel tud szökni a hőmérséklet a garázsban (és ezzel együtt a benne tárolt autóban is) a szellőzés és hőszigetelés hiánya miatt. Ilyenkor kicsit javíthatunk a helyzeten, ha nyitva tartjuk az ajtót, hogy némi légmozgás érje a garázs belsejét.

Egyéni preferencia és ízlés kérdése, hogy ki melyiket választja: a nyitott kocsibeállók általában küllemre stílusosabbak, könnyen összeszerelhetőek, kevésbé robosztusak, nyílt és szellős marad tőle a térérzet a kertben, véd az esőtől, UV-sugárzástól, azonban télen nem spórolja meg nekünk a jégrózsák kapargatását, és egy erősebb vihar esetén nem nyújt teljes védelmet az autónak.

A mobilgarázsoknak ez esetben előnyük van, és akad némi plusz tárolóhely is bennük, viszont robosztus és általában nem túl esztétikus szerkezetek, amelyekben a meleg nyári hónapokban valósággal felforr a levegő.

Ezek a kisebb kellemetlenségek a kompromisszumok a garázshoz képest kedvező árukért cserébe – és valljuk be, bármilyen megoldás jobb annál, mint amikor egész évben a szabad ég alatt áll az autó.