A GWR kerámia hőszigetelő anyag ilyen termék.

Jelenleg a piacon megtalálható legjobb ár és érték arányú hőszigetelő, ezért nem meglepő, hogy 2021-ben a világ legjobb hőszigetelő anyaga elismerést kapta meg (Innovation & Excellence 2021 Award), valamint a GWR NANO tulajdonosa, a WINDT Technologies Kft., a NATO kizárólagos beszállítója.

Legutóbb Qatarban a FIFA stadionokban találkozhattunk a GWR NANO INSULATION-nel, hiszen ezzel hőszigetelték a VB FIFA stadionjait. Magyarországon még kevesen ismerik, pedig hazánkban gyártják, a tulajdonosai magyar állampolgárok, s itt is élnek.

Fotó: Spigo Kft

– Manapság slágertéma a szigetelés. Most már Szekszárdon is elérhető a jövő szigetelő technológiája a GWR NANO, ennek kapcsán beszélgettem a SPIGO Kft. tulajdonosával, Posta Endrével. Kezdjük az elején, tényleg már 15 éve létezik a Nano szigetelés?

– Igen, de a Magyar piac lassabban reagál az újdonságokra. Azért most, mert már külföldön bizonyított, Például a Katari vb stadionjait is ezzel szigetelték, ezenkívül vizsgálták az anyag minőségét Németországban (ÉMI-TÜV SÜD OKTAGON), ahol mindenből a legmagasabb minősítést kapta. Tehát a minőséghez nem férhet kétség. Gábor barátom épített három házat, amelyeket folyamatosan műszerekkel mérnek, így autentikus mérésekkel bizonyítják az anyag kiválóságát. Ezek a döbbenetes adatok mindenki számára hozzáférhetőek.

– Mit tud ez az anyag, miben van a titok?

– A GWR NANO egy folyékony kerámia, amit magas hőmérsékleten kezelnek, hogy a mikro méretű golyócskákban vákuum keletkezzen, mert ez biztosítja a közöttük lévő hőleadást. A kerámia gömbökhöz adalékanyagokat kevernek, hogy fokozzák a hővisszaverődést, valamint, hogy vízzáró, páraátersztő és rugalmas legyen.

– Milyen előnyös tulajdonságai vannak még?

– Rendkívül jól tapad szinte minden felületre, vakolt falra, fára, gipszkartonra, üvegre, fémre, műanyagra, betonra, gumira is. Páraáteresztő és megszünteti a hőhidakat is. Szigetelés után egy rugalmas mosható felület alakul ki. Rendkívül tartós, 20 éves garanciát vállalunk a felületre. Megoldás lehet olyan házak, épületek esetén, amelyeket más technikával nem lehetne (például műemlék épületek) szigetelni, mert egy milliméter vastagságban kell felvinni a felületre, így nem változik az épület külső formája. 87 százalékos páraáteresztő tulajdonsága van, amitől nem penészesednek a falak. Anyagában színezhető, így egy munkafázisban szigetelünk és színezünk egyszerre. Ezenkívül teljesen anti-allergén, használható külső és belső szigetelésre egyaránt.

Fotó: Spigo Kft.

– Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen űrtechnikának az ára is elérhetetlen magasságokban van. Így van ez?

– Nem. Ha kiszámoljuk a milliméterárát egy hagyományos szigetelésnek, akkor ez közel 20 százalékkal olcsóbbra jön ki, arról nem is beszélve, hogy két nap alatt leszigetelünk, beszínezünk egy normál méretű házat, nem kell bonyolult állványzat sem, és egy élhetőbb, lélegző házat kapunk.

– Mivel hordják fel ezt az anyagot?

– Az Amerikai GRACO airless technikával dolgozunk, ez magas nyomáson fújja fel a szigetelő anyagot, két rétegben. Az első réteg száradása után lehet a másodikat fújni, megfelelő száraz időben ez két nap.

– Hol találják meg Önöket az olvasók?

– A www.spigokft.com oldalon minden elérhetőséget megtalálnak, várjuk az érdeklődőket szeretettel.