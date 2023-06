Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az autósok köreiben azok a négyévszakos gumiabroncsok, melyeket az év bármely szakában használni tudunk, ám ezeknek a megvásárlása során is szem előtt kell tartanunk néhány fontos dolgot. A négyévszakos gumik azoknak az autóvezetőknek lehet ideális választás, akik nyugodt vezetési stílussal, leginkább városi körülmények között használják a gépjárművüket, és éves szinten nem haladják meg vele a megtett 30-50 ezer kilométert.

Milyen márkájú négyévszakos gumit érdemes megvásárolni?

A pontos abroncsméret kiemelten fontos akkor, ha új gumiabroncs szettet szeretnénk vásárolni, ugyanis ezen is múlhat az, hogy az adott abronccsal mennyire leszünk majd megelégedve. Ha a gumiabroncs nem passzol rendesen a kocsink kerekére, akkor nem fog tudni megfelelő tapadást, és fékezhetőséget nyújtani számunkra. Míg a korábban használt négyévszakos abroncsoktól még a szakemberek is óva intettek bennünket, fontos elmondani, hogy a ma forgalomba kerülő négyévszakos gumik hatalmas fejlődéseken mentek keresztül az elmúlt évek során. Ennek ellenére természetesen nem mindegy az, hogy milyen minőségű gumiabroncs mellett tesszük le végül a voksunkat.

Mivel a négyévszakos gumikat folyamatosan használjuk, ezért az élettartamuk is jóval rövidebb lehet, mint a szezonális társaiknak, de azért, hogy a gumit biztonságosan, és balesetmentesen tudjuk használni, mindenképpen jó minőségű márka termékét kell választanunk. A prémium kategóriás abroncsgyártók ugyanis kiemelkedően jó minőségű gumikat dobnak a piacra, így a

négyévszakos abroncsaik is jóval erősebbek, kopásállóbbak, és strapabíróbbak, mint olcsóbb társaik. Tekintettel arra, hogy ezek a gumik az egész év során, télen és nyáron egyaránt fent vannak a gépjárművünk kerekein, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gumik állapotát rendszeresen ellenőrizzük, illetve fontos azt is fejben tartani, hogy a négyévszakos gumikat évszakonként centríroztatni is kell.

Ezek a legjobb négyévszakos abroncsok

Ha a témában nem vagyunk túl jártasak, érdemes lehet kikérni egy szakember segítségét abroncsvásárlás során, de jó ötlet lehet megtekinteni a nagyobb abroncstesztek eredményeit is. A prémium kategóriás Pirelli Scorpion All Season SF2 egy csúcsminőséggel rendelkező négyévszakos gumiabroncs, mely megfelelő tapadást és kiváló fékezhetőséget biztosít az autóvezetők számára a téli, és a nyári időjárási viszonyok között egyaránt. A Pirelli abroncsok rendre a legjobb értékelést érik el az abroncsteszteken.

A Continental CrossContact LX20 egy Németországból származó, prémium négyévszakos gumiabroncs, mely garantálni tudja a stabil, és balesetmentes közlekedést az egész év során. Saját biztonságunk érdekében nem szabad sajnálnunk a pénzt a magasabb minőségű gumiabroncsokra, a négyévszakos gumik esetében pedig nem érdemes használtan abroncsot vásárolni.