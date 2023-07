Egy szigetország, ami az igazi pihenésről szól

Habár a Maldív-szigetek is rendelkezik történelmi múlttal, azért mégsem egy Málta, ugyanakkor nem is ezért imádjuk annyira ezt a csodálatos országot és annak szigeteit. A Maldív-szigetek a valóban pihenni vágyók első számú helye lehet, ahol nincs más dolgunk, mint dúskálni a trópusi hangulat szikrázó pezsgésében. Eltelni a csodálatos kék víz, az ínycsiklandó gasztronómia és persze az óceáni fürdőzés élményétől. Ez a hely azoknak való tehát, akik tényleg pihenni és relaxálni akarnak, és akik nem bánják, hogy egész nap nyugodtan lustálkodhatnak a világ egyik legszebb strandján. Azonban a Maldív-szigetek nem csak a csodás strandjairól híres. Elképesztően takaros és szépséges házakban, bungalókban pihenhetjük ki a rohanó élet fáradalmait, hiszen itt még a szállodák is pont úgy festenek, ahogyan azt a legszebb álmainkban elképzelnénk A Maldív repülőjegy pedig egészen megfizethető manapság, ami által tényleg nem kell egész vagyonokat otthagynunk azért, ha meg szeretnénk tapasztalni ennek az igazi trópusi hangulatú szigetnek a csodáit.

Hogyan készüljünk a Maldív-szigetekre?

A trópusi éghajlat miatt egyértelmű, hogy a meleg öltözetet jobb otthon hagyni. Ugyanakkor az erős napsütés garantált, tehát a napkrém nem hátrány. A Maldív-szigetek annak ellenére, hogy egy bohém, idilli természetközeli szigetcsoport látszatát kelti, nagyon is modern. Partjain a legcsodásabb luxusszállodák foglalnak helyet, amíg városaiban és falvaiban mindent be tudunk szerezni, amire csak szükségünk lehet. Mivel a szigetország egyik fő bevételi forrása a turizmus, ezért értelemszerűen minden igényt kielégítő kínálattal rendelkeznek az üzletek is. A szigetország szépsége pedig pontosan abban a kettősségben rejlik, hogy egyszerre találjuk meg a modern világ fontos elemeit és a természet közeliséget. A több száz szigetből álló ország egy része lakatlan, amíg más szigetek kizárólag üdülőhelyként működnek. Ez rendkívüli lehetőséget nyújt arra, hogy például felfedezzük a trópusi élővilágot, ami már csak azért is igen egyszerű, hogy szó szerint sok nyaralóház az óceánban áll, ami által közvetlen a csodás türkiz víz felett ihatjuk meg a kávénkat reggelente. Egyébként ez a szigetcsoport fekszik a legalacsonyabban a tengerszint felett, ami már garantálja azt, hogy valóban rendkívül közel van hozzánk a víz.

Mit tudunk megnézni és csinálni ebben a csodás szigetországban?

A Maldív-szigetek mindent olyan igényt megad, amiről titkon álmodhatunk. Megtaláljuk a természet csendjét a csodás trópusi erdőkben és partokon. Ugyanakkor, ha szeretnénk, az igazi pezsgést is magunkévá tehetjük, hiszen a forgalmasabb strandok és a város egész évben olyan, mintha fiesztát tartanának. A hely ezért tökéletes lehet a természet imádóinak és a pezsgést, bulikat keresőknek egyaránt.

Utazási tudnivalók

A Maldív-szigetek az Indiai-óceán egyik csodás szigetcsoportja. Ez azt jelenti, hogy Budapestről Male-ig, a Maldív fővárosig az út egy átszállással is több, mint 10 óra. A belépés magyaroknak nem vízumköteles, és sok trópusi országgal ellentétben nem kötelező a védőoltás sem. Az út tehát hosszú, viszont jó hír, hogy hasonló élményben lehet részünk akkor is, ha például a sokkal közelebb található Ciprust látogatjuk meg. A Ciprus repülőjegy pedig rendkívül jó árakon megtalálható a Maldív repjegyekkel egyetemben például az eSky oldalán, ahol a szállást is lefoglalhatjuk, programokat kereshetünk és a belépőjegyeket is előre megvásárolhatjuk például a különféle túrákra vagy programokra.