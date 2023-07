Ez alól természetesen Szombathely sem jelent kivételt, ahol ugyancsak gyakran jelennek meg vendéglátós pozíciók, például a SzombathelyAllas.hu weboldalán az alábbi linken: https://szombathelyallas.hu/allasok/vendeglatas. A következőkben az ezen a portálon gyakran visszatérő munkalehetőségeket vesszük sorra.

Recepciós

Recepciós álláslehetőséggel meglehetősen gyakran lehet találkozni a SzombathelyAllas.hu felületén. Ezen pozíciók kapcsán többféle munkakörnyezet is elképzelhető, hisz egyebek mellett például szállodákban, irodákban, sportegységekben és egészségügyi intézményekben is tevékenykednek recepciósok. Ebből adódóan a feladatok a munkavégzés helyétől függően némiképp eltérőek lehetnek, ugyanakkor alapvetően a vendégek fogadása, útbaigazítása és kiszolgálása köré összpontosulnak.

Ezek ellátáshoz pedig általában legalább középfokú végzettségre, illetve kommunikációképes idegennyelv-tudásra (főként angol) van szükség. Az adminisztratív teendőkből adódóan továbbá a felhasználói szintű számítógépes ismeretek (pl. MS Office) is gyakran szerepelnek az elvárások között. A személyes tulajdonságok esetében pedig elsősorban a nyitottság, a közvetlenség és a talpraesettség, valamint a pontos és precíz munkavégzés képessége szokott megjelenni követelményként.

Felszolgáló

A felszolgálói álláslehetőségek ugyancsak visszatérő szereplői a szombathelyi álláshirdetéseknek. Ebben a pozícióban az alapvető feladatokat olyan tevékenységek jelentik, mint például a terítés, a foglalások nyomon követése, a vendégek ültetése, illetve az ételek felszolgálása. A munkakör betöltéséhez gyakran szakirányú végzettségre és releváns tapasztalatra is szükség van, ugyanakkor sok munkáltató foglalkoztat pályakezdőket is ebben munkakörben. A kedvesség, a pontosság, a megbízhatóság és a kiváló állóképesség viszont elengedhetetlen feltétele az eredményes helytállásnak.

Pultos

A pultosok elsődleges feladatát az italkimérés jelenti. Ez persze számos egyéb tevékenységgel is kiegészül, beleértve például a pult területének tisztántartását, a poharak elmosogatását, az italrendelések felvételét, az italok elkészítését, a pénztárgép kezelését, valamint gyakran a felszolgálást is. A pozíció esetében általában kifejezett előnynek számít a felszolgálói vagy a mixer képesítést megléte. Emellett pedig a vendégközpontú hozzáállás, a kedves személyiség, a gyorsaság és a pontosság ez esetben is nélkülözhetetlen.

Szakács

Végezetül pedig természetesen a szakács munkakörről sem feledkezhetünk meg, akiknek feladata egyebek az étlapok összeállítása, a meglévő készletek felmérése, a készletrendelések leadása, a nyersanyagok előkészítése, a konyhai személyzet munkájának összehangolása és nem utolsósorban az ételek elkészítése. A pozíció esetében a szakirányú végzettség alapvető követelménynek számít, és egyes éttermeknél a tapasztalat is elvárás. A személyes kvalitásokat tekintve pedig a rendezett munkavégzés, a csapatjátékos attitűd, illetve a vendégorientált gondolkodás tekinthető kiemelten fontosnak.