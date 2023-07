Egy 2,5 kilométer kerületű, egy méter vastagságú vízzáró fal épül, ami a föld alatt függönyként öleli majd körül az új atomerőmű blokkjait, a mélysége pedig akár a 32 métert is eléri – mondta el Rákóczi Péter a TelePaks stúdiójában. A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója hozzátette: a résfal célja egyrészt biztosítani, hogy a talajvíz csak ellenőrzött módon és minimális mértékben juthasson be a munkagödörbe, másrészt megakadályozni, hogy a résfalon kívül lecsökkenjen a talajvíz szintje, ami az üzemelő négy blokk tekintetében kiemelten fontos feltétel. A résfalazási munkákat a komoly nemzetközi referenciákkal rendelkező, nagy múltú német Bauer cég magyarországi leányvállalata végzi.

A paksi televízió Szinergia magazinjában szó esett a projekt finanszírozási és a kivitelezési szerződésének módosításáról is. Elhangzott: a technikai jellegű változtatásokra a kialakult geopolitikai helyzet és a jogi keretek egyértelműsítése érdekében volt szükség. – A szerződésmódosítások szükséges feltételei a beruházás sikeres megvalósításának – szögezte le Rákóczi Péter, hozzátéve: aláírásukat követően a dokumentumok a korábbi gyakorlathoz hasonlóan nyilvánosak lesznek.

A kommunikációs igazgató nemrégiben a világ legnagyobb atomerőművi beruházásán, a törökországi Akkuyuban járt a TEIT települések polgármestereinek társaságában. Itt az új paksi egységekhez hasonló, orosz VVER-1200 reaktorok épülnek, szám szerint négy. – Azt tapasztaltam, hogy Törökországban az Oroszország ellen hozott szankciók ellenére is folytatódik a nemzetközi együttműködés. Habár ez egy orosz tulajdonú projekt, az építkezésen továbbra is számos nyugati cég és beszállító dolgozik – emelte ki Rákóczi Péter, hozzátéve: Pakson hasonlóképpen az amerikai, illetve nyugat-európai beszállítók részvétele és a Roszatom technológiája együttesen jelent garanciát a megvalósuló beruházás magas szakmai színvonalára.

A kommunikációs igazgató szerint a TEIT nagyon fontos munkát végez. – A TEIT és a nukleáris létesítmények közti bizalom a garanciája annak, hogy a térségben élőkkel együtt sikerre visszük a projektet – húzta alá Rákóczi Péter, hozzátéve, hogy a Tolna és Bács-Kiskun megyében élőkre mint a projekt nagyköveteire tekint, hiszen ők adják a leghitelesebb információt arról, hogy egy nukleáris létesítmény milyen hatással bír az itt élők életére.

A műsorban szó esett arról a nukleáris koalícióról is, amelyet Franciaország vezetésével alakított meg tizenkét tagállam azzal a céllal, hogy az atomipar érdekeit képviselje az Európai Unióban. – Egyre több, az atomenergia kivezetését tervező ország, például Belgium, Hollandia, Svédország változtat álláspontján és gondolkodik új blokkok építésén és a meglévő egységek üzemidő-hosszabbításán. Európa is kezdi felismerni, hogy önmagukban a megújulók nem jelentenek megoldást – jelentette ki, hozzátéve: hazánkban is hiába dőltek meg sorra tavaly a napenergia-termelési rekordok, a karbonmentes áram 75%-a továbbra is a Paksi Atomerőműből származott.