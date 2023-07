A lehetőségek személyre szabottan előnyösebbé, de előnytelenebbé is tehetik az ajánlatot, ezért ha tudatosan próbálunk dönteni, akkor szinte biztos, hogy a választás előtti órák hosszadalmasak lesznek. Néhány szempont figyelembevétele azonban egyszerűsítheti és szűkítheti a mérlegelést – mutatjuk, hogyan érdemes gondolkodni, ha mobilszolgáltató választása előtt állsz.

A mobilszolgáltató kiválasztása 5 lépésben

A mobilunkkal kapcsolatban sok múlik a jó döntésen, hiszen olyan eszközről van szó, amely a mindennapjaink (a magánéletünk és a munkánk) szerves része. Így nem csoda, hogy a mobilszolgáltató cégek is arra törekszenek, hogy a legtöbb felhasználói igényt egy díjcsomagon belül képesek legyenek kielégíteni. Ezért is létezik annyi ajánlat, és ezért is nehéz dönteni közöttük. Ami viszont biztos, hogy ha már a következő bekezdésekben bemutatott 5 szempontot sikerül körbejárnod, jó úton jársz.

1. lépés: hálózati lefedettség ellenőrzése

A mobilszolgáltató kiválasztásakor a saját igények és a hálózati lefedettség felmérése elsődleges szempont. Miután összegyűjtötted, hogy általában mire használod a telefonodat, azt is meg kell vizsgálnod, a saját településeden elérhető-e a kívánt hálózat.

2. lépés: mobiladat-forgalom csekkolása

Az okostelefonok megjelenése óta a mobilos díjcsomagok egyik legfontosabb része a felhasználható adatkeret lett. Emiatt a legtöbben azt veszik alapul, hogy az eltérő ajánlatok mennyi netezési lehetőséget biztosítanak egy hónapra. Teljesen érthető, hiszen ma már tényleg mindent (is) a telefonunkon pötyögve fizetünk be, fizetünk ki, de vajon eszedbe jutott

lecsekkolni, milyen alkalmazásokat használsz rendszeresen, és ezek mennyi mobilnetet fogyasztanak 30 vagy 31 nap alatt?

Érezhetjük úgy, hogy nagyobb adatmennyiséget tartalmazó csomagra van szükségünk, és lehet, hogy emiatt feleslegesen fizetünk többet hónapról hónapra. A mobilszolgáltató cégek szolgáltatásait érdemes összevetni, miután a telefonod beállításai között megnézted, milyen appok és mekkora mértékben fogyasztják az adatkereted.

3. lépés: kedvezményes lehetőségek megkeresése

A legtöbb mobilszolgáltató kedvezményekkel egybekötött csomagokat is értékesít. Ezek a tarifák ár-érték arányban sokkal kedvezményesebb lehetőségeket kínálnak, ezért fontos, hogy a döntés előtt megismerd őket.

Egy többéves hűségszerződés megkötésével még további kedvezményeket is bezsebelhetsz, amelyeket szintén ajánlott összehasonlítani és mérlegelni. Bizonyos vállalatoknál akkor is extra akciók merülhetnek fel, ha a családon belül egyszerre több előfizetéses készüléket is vásárolsz. Mielőtt tehát azonnal ráböknél egy ajánlatra, vedd sorra, hogy a kiválasztott készüléket és tarifát nem tudod-e még ideálisabb módon megszerezni.

4. lépés: ajánlatok extra kedvezményeinek összehasonlítása

Sok mobilcsomag-ajánlatban extra funkciókat is találni. Vannak, amelyek streamingszolgáltatásokat biztosítanak kedvezményes áron, mások mellé különböző tartozékhoz – például okosóra, hordozható hangfal - felhasználható kedvezmények járnak.

5. lépés: ügyintézési lehetőségek megismerése

Végül, de nem utolsó sorban nem csak az ajánlat részleteiben célszerű elmerülni, hanem a díjcsomag mögött álló cég szolgáltatásaiban is. Öreg hiba ugyanis, hogy a választáskor nagyon sokan figyelmen kívül hagyják a mobiltársaság ügyintézési lehetőségeit. Ma már az olyan vállalat labdába sem rúghat, ahol nincs online kapcsolat vagy ahol az ügyfélszolgálat csak nagy erőfeszítések árán érhető el. Szerencsére mostanság egyre több helyen a rendelkezésünkre állnak 0-24 órában, sőt, a legtöbb szolgáltatónál, a videós ügyfélszolgálatot is biztosított.

Prioritás és tudatosság – a tökéletes választás titka

A tökéletes mobilszolgáltató megtalálása a tudatosságon és a megfelelő prioritás felállításán múlik. Ha összegyűjtötted az egyedi preferenciáidat, megnézted, hány percet telefonálsz, mekkora adatkeretet használsz, és a cégek ajánlatait és szolgáltatásait is egybevetetted, biztos lehetsz abban, hogy a számodra legideálisabb lehetőség mellett döntesz.