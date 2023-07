Zalaegerszegi szakmunkás állásokért ezt az oldalt érdemes felkeresni. Íme néhány gyakran visszatérő pozíció!

Villanyszerelő

A villanyszerelői álláslehetőségek felbukkanására már több alkalommal is volt példa a ZalaegerszegAllas.hu esetében. Az ilyen pozíciók kapcsán az elhelyezkedési lehetőségek skálája meglehetősen széles, hisz villanyszerelőket többek között az építőipar, az energiaellátás és az általános szolgáltatás területén is alkalmaznak. A pozíció feladatkörét valamennyi esetben az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszerek kiépítési, karbantartási és javítási munkái teszik ki. Ezek ellátásához pedig általában a szakirányú végzettség mellett önállóságra, precizitásra, pontosságra, valamint felelősségteljes munkavégzésre van szükség.

Lakatos

Lakatos álláslehetőségek ugyancsak előfordultak már a zalaegerszegi állásportál kínálatában. Mindez persze nem meglepő, hisz a lakatos szakmáról is elmondható, hogy specializációtól függően megannyi területen adódhat lehetőség az elhelyezkedésre. Dolgozhatnak egyebek mellett például szerkezetlakatosként, karosszérialakatosként, gépszerelőként vagy karbantartó lakatosként. A pontosság, a precizitás és a minőségi munkavégzés természetesen ezen állások kapcsán is kiemelt szempontot jelent, ami mellett a műszaki rajzok olvasási képessége is rendszeresen megjelenik elvárásként.

Szobafestő

A szobafestői állások már többször is megjelentek a ZalaegerszegAllas.hu kínálatában. A pozíció feladatkörének jellemzően három fő tevékenysége van: festés, mázolás és tapétázás. A munkakör betöltéséhez – akárcsak a korábbi szakmák esetében – alapvető elvárás a szakmunkás bizonyítvány megléte, ami mellett a személyes tulajdonságokat tekintve kiemelt fontossággal bír a jó esztétikai érzék. Ebben a szakmában ugyanis a hibázásnak nincs helye.

Asztalos

Végezetül pedig az asztalos munkakörről sem feledkezhetünk meg, amely szakma művelőinek ugyancsak adódhat lehetősége az elhelyezkedésre a ZalaegerszegAllas.hu álláskínálatán keresztül. Az asztalosok különböző faanyagokból tárgyakat, használati eszközöket, bútorokat készítenek és gyártanak, vagy adott esetben javítanak. Ezen feladatok pedig a szakmai képesítés és felkészültség mellett nagyfokú kreativitást, kiváló problémamegoldó képességet és nem utolsósorban precizitást követelnek meg.