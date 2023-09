A Paks II. beruházás volt a téma a fórumsorozaton

– Egy ilyen léptékű beruházásnál nagyon fontos, hogy a helyben élők első kézből jussanak információhoz. Mi többek közt a településvezetőkön keresztül tudunk beszámolni arról, mi a jelentősége ennek a beruházásnak, hol tartunk a projekt megvalósításában, milyen fontos mérföldkövek vannak előttünk – fogalmazott Rákóczi Péter. A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója rámutatott, hogy a régióban élők megszokták az atomerőmű szomszédságát, jó tapasztalatokkal rendelkeznek róla. Mint hangsúlyozta, természetesen a médiában és online felületeiken is folyamatos a tájékoztatás, így Soprontól Gyuláig, Los Angelestől Melbourne-ig bárki nyomon követheti a beruházást, de a személyes tájékoztatás meghatározó, mert az itt élők a legjobb hírvivői a Paks II. projektnek. – Az ilyen találkozások a visszajelzések miatt is fontosak, mi most azt tapasztaltuk, hogy a településvezetők érdeklődnek a beruházás iránt, tájékoztatásuk szerint nagy a várakozás a régióban.

Ezt dr. Filvig Géza polgármester is megerősítette a sorozat negyedik állomásán, Kalocsán. – Az energiaválság megmutatta, mennyire fontos, hogy minél önállóbb legyen az ország az energiaellátás terén. A Paks II. beruházás az egész ország számára előrelépést jelent és az itt élők számára is meghatározó lesz – húzta alá. Véleménye szerint a közvetlen, autentikus információ a ma tapasztalható hírdömpingben különösen fontos. Mint aláhúzta, a Paks II. beruházás egyik hozadéka, hogy híd épül a Dunán Kalocsánál, így a beruházáshoz és az autópályához is „közelebb” kerül a város. – Megszoktuk, hogy nukleáris létesítmény mellett élünk, várjuk a beruházást és annak jótékony hatását a térségre – összegezte.

A hat állomásból álló fórumsorozatot a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács és a KDMFÜ Nonprofit Kft. szervezte azzal a céllal, hogy a 99 települést magába foglaló kiemelt térség fejlesztésének aktualitásait, a települések igényeit megvitassák. Grónay Andrea, a kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy elkészült és a kormány elfogadta a kiemelt térség közép és hosszú távú fejlesztési stratégiáját és operatív programját. Előbbi 2027-ig, utóbbi 2035-ig nyújt kitekintést. – Hat prioritási területet fogalmaztunk meg, reméljük, kapunk megfelelő forrást a megvalósításhoz – fogalmazott. Grónay Andrea arra is kitért, hogy a workshopok során azért kérték a Paks II. Zrt. partnerségét, mert a beruházás hosszú távon jelentős hatást gyakorol a térség gazdaságára, fejlődésére, ezért össze kell hangolniuk vele az általuk koordinált tevékenységet.