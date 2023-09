Cikkünkben összeszedtük a leggyakoribb panaszokat, amelyekkel ajánlott mielőbb szakorvoshoz fordulnunk.

Mivel foglalkozik a fül-orr-gégészet?

A fül-orr-gégészet a fül, az orr és melléküregei, a szájüreg, a garat és a gége, valamint a nyálmirigyek egészségi állapotával, illetve az ezeket a területeket érintő betegségek felderítésével foglalkozó orvosi szakág. A fül-orr-gégész szakorvosok a kórelőzmények feltárásával és vizsgálatokkal diagnosztizálják, majd kezelik az olyan fül-orr-gégészeti gondokat, mint például az időszakos vagy krónikus fül-, orr- és torokfertőzések, az allergiás reakciók, az orrsövényferdülés, az orrmelléküreg-gyulladás, a halláscsökkenés, a belső fül betegségei vagy a szédülési problémák.

A fül-orr-gégész szakrendelésen a feltárt probléma jellegétől, illetve súlyosságától függően a konzervatív terápiától a sebészeti eljárásokig sokféle kezelési módszer alkalmazására sor kerülhet a tünetek enyhítése és a további szövődmények megelőzése érdekében. Mivel bizonyos betegségek több szervet is érinthetnek, más területek képviselői – például kardiológus, neurológus vagy belgyógyász szakorvosok – is bekapcsolódhatnak a kivizsgálásba, ami lehetővé teszi a komplex problémák átfogó, személyre szabott kezelését.

Milyen tünetek utalhatnak fül-orr-gégészeti problémákra?

Száraz köhögés

Habár a huzamosabb ideig fennálló száraz köhögést hajlamosak vagyunk a rossz levegőminőségnek, esetleg egy korábbi felső légúti megbetegedés visszamaradt tünetének elkönyvelni, valójában számos ok állhat a hátterében.

Kiválthatja a hátsó garatfali csorgás, ami lehet valódi fokozott nyáktermelés tünete vagy csak kellemetlen érzet a gyulladt nyálkahártyán. Mivel a váladékcsorgás mögött is több fül-orr-gégészeti elváltozás, így allergia vagy reflux is állhat, alapos kivizsgálásra van szükség a valódi ok felderítéséhez.

Ébredés utáni torokfájás

Ha reggelente rendszeresen kiszáradt torokkal, torokfájással ébredünk, érdemes mielőbb utánajárnunk az okának, ugyanis akár alvási apnoe következménye is lehet. Ez a krónikus betegség alvási közbeni légzéskimaradásokkal is jár, kialakulásában pedig a magas vérnyomás, illetve más szív- és érrendszeri elváltozások is szerepet játszhatnak. A diagnózishoz fül-orr-gégészeti és alvásvizsgálat elvégzése is szükséges lehet.

Elhúzódó rekedtség

Ha gyakori rekedtségtől szenvedünk, vagy hamar fátyolossá válik a hangunk, ajánlott egy alapos fül-orr-gégészeti kivizsgáláson részt vennünk. Ugyan bizonyos életmódbeli tényezők, például a dohányzás is szerepet játszhat ebben, akár komolyabb betegségekre gyanúja is felmerülhet. Fertőzések vagy gégegyulladás is kiválthatja, de olykor hangszalagcsomók, daganatos elváltozások is előidézhetik.

Tartós orrdugulás

Az orrdugulás a megfázás egyik tipikus tünete, de ha egyéb náthás kísérőtünetek nélkül, tartósan fennáll a probléma, lényeges, hogy pontosan diagnosztizáljuk az okát. Egyebek mellett allergiák, orrsövényferdülés, krónikus orrmelléküreg-gyulladás, de még orrpolip is állhat a hátterében.

Fülzúgás

A fülzúgásnak, azaz tinnitusnak két típusát különböztetjük meg.

Az objektív fülzúgást gyakran nemcsak a páciens, hanem az orvos is hallja, hátterében pedig a közeli izmok önkéntelen mozgása, a véráralmás elváltozásai vagy dobhártyaproblémák is állhatnak.

gyakran nemcsak a páciens, hanem az orvos is hallja, hátterében pedig a közeli izmok önkéntelen mozgása, a véráralmás elváltozásai vagy dobhártyaproblémák is állhatnak. A szubjektív tinnitust ezzel szemben csak a páciens hallja, és általában valamilyen betegség váltja ki, így fülfertőzések, zajártalom vagy a fülzsír túltermelődése, de gyógyszerek mellékhatásai is közrejátszhatnak benne.

Mivel a hónapok vagy évek óta fennálló fülzúgás esetében csak tüneti kezelésre van lehetőség, a kiváltó okok megszüntetésére már nem, a probléma észlelésekor javasolt mihamarabb orvoshoz fordulni.

Horkolás

A horkolás számos kiváltó okra visszavezethető: állhat a hátterében orrpolip, az alsó orrkagyló megnagyobbodása, de olyan egyéb anatómiai jelenségek, mint a gyermekkorban megnagyobbodott orrmandula vagy az orrsövényferdülés. A horkolás ezen felül lehet az alvási apnoe részjelensége is, ebben az esetben légzéskimaradás is kíséri. A fül-orr-gégészeti vizsgálaton felderíthető a horkolás pontos oka, a szakszerű kezeléssel pedig javulhat az alvás minősége, és az alvászavarok is megszűnnek.

Szédülés, egyensúlyzavarok

Testünk egyensúlyáért elsődlegesen a fülünk a felelős, ezért ha szédülést tapasztalunk, javasolt felkeresnünk a fül-orr-gégészetet. A tünetet kiválthatják a belső fül elváltozásai, például a Menière-kór, a belső fül és a középfül közötti hártya sérülése vagy a belső fül idegrendszeri gyulladása is. A szédüléses panaszok gyakori oka még az úgynevezett BPPV (benignus paroxizmális pozicionális vertigo) is, amelynek kialakulásáért a belső fül félkörös ívjárataiban lerakódott kristályok a felelősek.

A megelőzés miatt is fontos a kivizsgálás

Amennyiben a fenti tünetek valamelyikét tapasztaljuk, ajánlott mielőbb felkeresni a fül-orr-gégészetet, de abban az esetben is érdemes így tennünk, ha már korábban diagnosztizáltak nálunk valamilyen fül-orr-gégészeti betegséget, vagy esetleg a házi orvosi kivizsgáláson merül fel ennek gyanúja. Ezzel nemcsak a korábbi diagnózis megerősítésére vagy pontosítására kerülhet sor, de a komolyabb szövődmények kialakulásának is elejét vehetjük.