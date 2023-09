Idén kezdte működését a KDK Ingatlan, amely mostanra már több megbízást tudhat maga mögött. Magánszemélyek és önkormányzatok egyaránt a megrendelői között vannak. És hogy kit rejt a cégnév? Kőműves-Dávid Kittit, aki nemcsak a munkájában törekszik a legjobbra, hanem hamarosan két kisfiú büszke édesanyjaként a magánéletben is helytáll. Ebben statikus férje az egyik legnagyobb segítsége, akire nemcsak otthon, hanem a munka során is számíthat.

Kőműves-Dávid Kitti Szekszárdon született, a Garay János Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Gazdasági Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Ezt követően szülővárosában kezdett dolgozni. Beszerző és értékesítői pozícióban is kipróbálta magát, valamint pénzügyi munkatársként tevékenykedett. Végül egy Dunaföldváron működő multi pénzügyi állását töltötte be. Aztán jött az örömteli gyermekvállalás, jelenleg is otthon van a két éves kisfiával, de ez az idő lehetőséget teremtett arra is, hogy elsajátítsa az ingatlanközvetítő és az arra épülő ingatlanvagyon-értékelő szakmát. Azóta is folyamatosan frissíti tudását, új ismereteket szerez, bővíteni szeretné szolgáltatásait.

Egyéni vállalkozóként ingatlanközvetítést végez, valamint energetikai tanúsítványokat állít ki, továbbá értékbecslést készít lakóingatlanra, telekre, földterületre, ipari, illetve kereskedelmi ingatlanra, de akár műhelyre, üzemre is. Működési területe széles határok között húzódik, ugyanis nemcsak Tolna vármegyei megrendelők számára érhetőek el a szolgáltatásai, hanem a régióban Baranya és Somogy vármegyében, és azon túl Fejér és Bács-Kiskun vármegyében is. Amellett, hogy több magánszemély megbízta már munkával, a bonyhádi, a kakasdi és a mázai önkormányzat is lehetőséget adott már számára, hogy megmutathassa a képességeit. Velük azóta is jó kapcsolatot ápol, és ezúton is szeretné háláját kifejezni a bizalmukért. A mázai önkormányzat ráadásul egy izgalmas, új feladattal is megbízta: egy önkormányzati tulajdonú ikerházat értékesítenek licit útján, és a teljes árverés lebonyolítását Kőműves-Dávid Kitti végzi, így az előkészületektől a nyertes licit kihirdetéséig a teljes folyamat levezénylése az ő feladata.

Munkájában mindig lelkiismeretes, és a legjobb eredmény elérésére törekszik a lehető legrövidebb időn belül, úgy, hogy azzal a megrendelő elégedett legyen. Az együttműködés kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapszik. Szereti a kihívásokat, az új feladatokat, ugyanis azt vallja, hogy az új tapasztalatok hatására lesz egyre több. Kőműves-Dávid Kitti elérhető a www.kdkingatlan.hu oldalon, ahol nemcsak a tevékenységét lehet megismerni, hanem hetente megújuló tartalmakkal, az ingatlanértékesítést érintő témákkal is szolgál, akárcsak Facebook-oldalán, amelyet KDK Ingatlan néven lehet megtalálni. Telefonon a 20/314-5130-as telefonszámon lehet őt elérni, e-mailben pedig a [email protected] címen.