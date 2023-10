Az iskolai oktatás kiváló színvonalát kiemelkedő szakmai versenyeredmények fémjelzik, az oktatás feltételei, körülményei pedig a kor elvárásaihoz igazodva jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években. A kereskedelem oktatását jól felszerelt tanbolt és tanterem segíti, a turizmus-vendéglátás ágazatban tanulók felújított tankonyhában és tanétteremben gyakorolhatnak. Az Építőipar és a Gépészet ágazatot választó tanulók is jól ellátott tanműhelyekben tehetnek szert gyakorlati ismeretekre az ágazati alapoktatás során. A megyében egyedülálló, országos szinten is kiemelkedőnek mondható felszereltséggel rendelkezik az iskola 3D laborja, ahol a 3D szkenneléstől indulva, a robotikán át, a 3D nyomtatásig - akár ételnyomtatásig - a modern technológia számos területét ismerhetik meg a tanulók. Minden tanuló, hiszen a projektoktatás kereteiben minden ágazat alapismereteibe beépítik a 3D labor használatát.

Az iskola kiemelt hangsúlyt helyez a projektoktatás fejlesztésére, különösen arra, hogy a közismereti oktatást a lehető legjobban integrálják a szakmai ismeretek elsajátításába. A cél ezzel az, hogy tanulóik az ágazati alapoktatást követően minél felkészültebben léphessenek át a duális képzési keretek közé, minél könnyebben találják fel magukat a munka világában, és váljanak hasznos munkaerővé.

A tanulók komfortérzetét is növeli, hogy az iskolaépület nemrégiben jelentős fejlesztésen esett át. Az elmúlt hónapokban lecserélték a főépület A épületrészében a nyílászárókat, jelenleg pedig a kollégium kényelmesebbé tétele zajlik, amely keretében a teakonyha, valamint az emeleti és a földszinti társalgó megújul, megszépül.

A Vályit választó diákok is ösztöndíjat, illetve a duális képzési keretek közé átlépve szakképzési munkabért kaphatnak, továbbá pályakezdési támogatásban is részesülhetnek.

Ezt az iskolát választottam

Fajcsi Dominik 5/13.SZA 5/13.SZA Informatika ágazat, Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés

Fajcsi Dominik ( Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum )

- Már általános iskolában felkeltette az érdeklődésemet az informatika. Kérdezősködtem, és az derült ki számomra, hogy a Vályi nagyon jól felszerelt és jófejek a tanárok is. Ezért jelentkeztem ide, amit egyáltalán nem bántam meg. Úgy érzem jól megy a felkészülés a vizsgákra. Szeretnék majd továbbtanulni a területen, de úgy, hogy mellette már dolgozok is.

Rohonczi Noémi 1/9.E Kereskedelem ágazat, Kereskedelmi értékesítő szakma

Rohonczi Noémi (Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum )

- Már szereztem egy szakmát az iskolában, végzett szakács vagyok. A kereskedelem a nyári árufeltöltői munkám során keltette fel az érdeklődésem. Rájöttem, hogy tetszik ez az irány, szeretek az emberekkel és az áruval foglalkozni. Később, munka mellett szeretnék majd kereskedő és webáruházi technikusi végzettséget is szerezni, hogy ha lehetőség adódik rá, előrébb tudjak majd lépni a szakmámban.

Dobos Attila 3/11.B Gépészet ágazat, Hegesztő szakma

Dobos Attila (Fotó: Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum )

- Mindig is a műszaki terület érdekelt, ezermester édesapámmal otthon is sokat szerelünk. Az első szakmám mezőgazdasági gépész, a mellé szeretnék még hegesztő, majd épület- és szerkezetlakatos végzettséget szerezni. Mindkét szakma kapcsolódik az elsőhöz, kiegészíti azt. Egy mezőgazdasági gépésznek nem árt, ha tud jól hegeszteni és ért a lakatos munkákhoz is. Ráadásul ezeknek az ismereteknek otthon, a ház körül is nagy hasznát veszi az ember, nem kell más szakemberhez fordulnia. Ezen a területen szeretnék dolgozni is.

Tervezett képzési kínálatunk a 2024/2025-ös tanévre:

Technikumi ágazatok és szakmai kimenetek

Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus Turizmus-vendéglátás ágazat: Vendégtéri szaktechnikus

Szakképző iskolai ágazatok és szakmai kimenetek

Építőipar ágazat: Kőműves vagy Festő, mázoló, tapétázó

Gépészet ágazat: Hegesztő vagy Épület- és szerkezetlakatos

Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő

Turizmus-vendéglátás ágazat: Szakács vagy Pincér-vendégtéri szakember

Tolna Vármegyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium

Cím: 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.

Telefon: 74/471-127

E-mail: [email protected]

Honlap: https://valyipeter.tmszc.hu/