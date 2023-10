Idén újdonságként Pályaválasztási Roadshow-ra is indulunk. A megye hat városának központi részére kitelepülve mutatkozik be a Centrumunkhoz tartozó nyolc iskola. Minden városban az ott működő intézmények lesznek a „főszereplők”. Érdekes, interaktív szakmabemutatókkal és sok hasznos információval várunk minden kedves érdeklődőt. A sor várhatóan Dombóváron indul október 24-én és Bonyhádon zárul november 9-én. Érdemes követni az iskolák Facebook-oldalait további információért!

A hagyományos nyílt napok pedig továbbra is lehetőséget jelentenek arra, hogy a látogatók tájékozódjanak a szakképzésről, bepillantást nyerjenek egy-egy iskolánk mindennapjaiba is. Ez többnyire azt is jelenti, hogy a tanműhelyekben megnézhetik, hogyan dolgoznak a tanulók, kérdezhetnek tőlük és az oktatóktól az adott ágazatról, szakmákról, az oktatás módjáról, az iskoláról. Ugyanakkor bizonyos dolgokat ki is próbálhatnak, hiszen az intézmények rendszerint a pályaorientációt segítő interaktív foglalkozásokkal készülnek ezekre az alkalmakra. Az érdeklődők beülhetnek egy-egy közismereti órára is, hogy megnézzék, hogyan zajlik az adott tantárgy oktatása.

Érdemes ellátogatni ezekre az eseményekre, mert sok információt adnak a szakképzésről, segíthetik eldönteni, milyen irányban folytassa tanulmányait a gyermek.

Jöjjenek ki a show-ra, vagy nézzenek be hozzánk! Szeretettel várjuk Önöket!

