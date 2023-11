Kinek és mikor ajándékozzunk?

Az ajándékok értékét és minőségét általában befolyásolja, hogy kinek és milyen alkalomból adjuk őket. Ez persze attól is függ, hogy a családi, baráti társaságban, kollégák között mekkora jelentősége van a különböző ünnepnapoknak. Vannak olyanok, akik névnapra nem várnak többet egy kedves köszöntésnél, esetleg egy tábla csokoládénál, mások pedig a születésnapjukkal egyenlőnek tekintik és ennek megfelelően ünneplik is.

Jellemzően azonban elmondható, hogy a nagyobb eseményekre, például születésnapra, házassági évfordulóra, karácsonyra, nagyobb értékű és mélyebb jelentéssel bíró ajándékot is adhatunk. Míg a kisebb ünnepnapokra, mint a névnapok, a nők napja, a férfi nap, a munkahelyi évfordulók, elég egy jelképesebb meglepetés. Ahogy fentebb említettük, a megajándékozott személye és hozzá fűződő kapcsolatunk is befolyásolja, milyen és mekkora ajándékkal lepjük meg.

Párunknak, közeli családtagjainknak és barátainknak általában illik olyan ajándékot adni, ami tükrözi a kapcsolatunk mélységét. Ez sem kell, hogy minden esetben egy vagyonba kerüljön, de az ajándékkártyák többnyire már túl személytelenek ezen a kapcsolati szinten. Míg egy távolabbi ismerős vagy kolléga esetében teljesen elfogadhatóak.

Mekkora értékű ajándékot illik adni?

Ez függ attól is, hogy kinek és milyen alkalomból ajándékozunk, de érdemes figyelembe venni a saját és az ajándékozott anyagi helyzetét is. Ha teljesen kiürítjük a pénztárcánkat ajándékvásárlás közben, legyen szó a legközelebbi családtagunkról is, valószínűleg túl drága meglepetést választottunk. Ha pedig úgy érezzük, hogy ez kínosan olcsó, akkor túl alacsony értékűt.

Azt is vegyük számításba, hogy ha az ajándékozott anyagi helyzeténél jelentősen nagyobb értékű tárgyat adunk neki ajándékba, esetleg kényelmetlenül érezheti magát. Ez ugyancsak személyiségtől és kapcsolati szinttől is függ. Vannak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem okoz problémát a meglepetések értéke, de olyanok is, amikor az ajándékozott például kötelességének érzi, hogy viszonozza azt, ezért legközelebb mélyebben a zsebébe nyúl majd, amikor nekünk választ ajándékot.

Mit adjunk ajándékba távolabbi barátoknak, ismerősöknek?

Távolabbi barátoknak, ismerősöknek, esetleg kollégáknak érdemes olyan ajándékokban gondolkodni, amik nem túl drágák, de sokoldalúak vagy jelentőségteljesek. Ezekkel egyébként a közeli szeretteinket is bátran meglephetjük, ha nem akarunk sokat költeni, mégis személyre szabott ajándékot szeretnénk adni.

Élmény ajándék

Egy élmény ajándék nagyszerű meglepetés lehet a távolabbi ismerősök számára is, ráadásul mi szabjuk meg, hogy pontosan mennyit is szeretnénk rá költeni. Borrajongó kollégánkat például meglephetjük egy borkóstolóval valamelyik hazai pincészetben. Ha nem ismerjük annyira az ízlését vagy épp a borokat, akkor pedig választhatunk egy meghatározott értékű ajándékutalványt, amit saját kedve szerint válthat be.

Az élmény ajándékok előnye, hogy egy polcon porosodó apróságnál sokkal személyesebbek. Kollégáink céges ajándékként is örülhetnek nekik, távolabbi barátainknak biztosan többet jelentenek majd, mint egy doboz bonbon vagy egy üveg bor, de párunkat is meglephetjük velük. Ha közös élményt adunk ajándékba ráadásul a kapcsolatunkat is szorosabbra fűzhetjük.

Ajándékkártya

Az ajándékkártyáknak nincs túl jó híre a hétköznapokban, pedig lehetnek ezek is személyre szabottak. Ehhez érdemes tisztában lennünk vele, hogy ismerősünk mely üzleteket részesíti előnyben, van-e kedvenc étterme, esetleg szeretne-e megvenni valamit, amihez jól jönne neki egy kis plusz pénz. Ha megvan a válasz ezekre a kérdésekre, akkor igen is adhatunk olyan ajándékkártyát, aminek örülni fog az ünnepelt.

A klasszikusok

A klasszikus ajándékok közé sorolhatóak például a cserepes növények, a könyvek, az ékszerek, a kávék, teák, édességek, alkoholos italok és egyéb csecsebecsék. Habár alapvetően nem gondolunk rájuk túl személyesként, ha belefektetünk egy kis energiát a kiválasztásukba, ezeknek is biztosan örülni fog megajándékozott ismerősünk.

Néhány tipp, ami jól jöhet:

- Ne adjunk virágot olyannak, aki allergiás rájuk vagy nem szereti őket!

- Ne adjunk édességet olyannak, aki fogyókúrázik!

- Ne adjunk alkoholos italt ajándékba olyannak, aki nem iszik!

- Vegyük figyelembe az ajándékozott ízlését! Válasszuk ki a kedvenc teáját, kávéját, illatgyertyáját, ne emeljünk le csak úgy egyet a polcról!

- Ékszerek közül nem érdemes gyűrűt adni, hacsak nem ismerjük az ünnepelt pontos gyűrűméretét. Visel fülbevalót, karkötőt, nyakláncot a hétköznapokban? Ha nem, nem érdemes ilyesmiben gondolkodni.

Összességében pedig fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy nem az ajándék értéke a meghatározó, hanem a szándék, amivel adjuk. Egy olcsóbb, de gondosan kiválasztott meglepetés gyakran nagyobb örömet tud okozni, mint egy drága, de személytelen ajándéktárgy.