A technikumunk által képviselt gazdasági területen mindig szükség volt, és ma is szükség van jó szakemberekre. Így aki oktatott szakmáink közül választ, az jó eséllyel megtalálja majd a helyét a munkaerőpiacon és boldogulását az életben.

Nagyobb részt ötéves, érettségit és technikusi szintű szakmai végzettséget is adó képzéseinkre várjuk a jelentkezéseket a 2024/2025-ös tanévre a Kereskedelem, a Közlekedés és szállítmányozás, valamint a Gazdálkodás és menedzsment ágazatokban. Fontos, hogy a technikumi képzést választók számára, ha sikeresen végeznek, nyitott lesz az út a felsőoktatás irányába, sőt a szakirányban tovább tanulva előnyben is részesülhetnek a felvételi során. Arról nem is beszélve, hogy már egy szakmával a kezükben, és olyan ismeretek birtokában vághatnak neki a továbbtanulásnak, amelyek szilárd alapokat jelentenek majd. Hároméves szakképző iskolai képzést, hagyományainknak megfelelően a Kereskedelem ágazatban tervezünk indítani Kereskedelmi értékesítő szakmai kimenettel.

Képzési kínálatunk a 2024/2025-ös tanévre Technikum (5 éves képzés, ágazatok és szakmai kimenetek)

Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat: Logisztikai technikus Szakképző iskola (3 éves képzés, ágazat és szakmai kimenet)

Kereskedelem: Kereskedelmi értékesítő

Törekszünk arra, hogy minél több tanulónk duális képzési keretek között, vállalati környezetben tehessen szert gyakorlati szakmai ismeretekre, de arra is, hogy lehetőséget kapjanak a külföldi tapasztalatszerzésre. Iskolánk oktatói arra is igyekeznek ösztönözni a jól teljesítő tanulókat, hogy versenyeken is mérettessék meg magukat. A felkészülésben minden támogatást megadnak a diákoknak.

A szakképzésben tanulók – így diákjaink is – ösztöndíjat, a duális képzési rendszerbe átlépve szakképzési munkabért kapnak tanulmányaik alatt. Szakmájuk megszerzését követően pedig pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak, amelynek összege a vizsgájuk eredményétől függően akár 300 ezer forint is lehet.

Az sem mellékes, hogy aki a KERI-t választja folyamatosan fejlődő környezetben tanulhat. Diákjaink nagyrészt klimatizált, digitális táblákkal ellátott tantermekben, megújult iskolai bútorok között tölthetik tanóráikat; informatikai eszközeink cseréjére is lehetőségünk nyílt az elmúlt években, sőt, egy okostantermet is berendeztünk; megújultak nyílászáróink, világítási rendszerünk, vizesblokkjaink. Nemrégiben egy konditermet is ki tudtunk alakítani, és folyamatban van az iskolaépület tetőszerkezetének felújítása.

Mindezek mellett a bennünket választó fiatalok nagyszerű, elfogadó, családias közösségbe kerülnek. Oktató kollégáinknak, és diákönkormányzatunknak köszönhetően bőven akadnak programok, amelyeken érdemes részt venni.

Nyílt nap, Szakmai és állásbörze: 2023. december 1.

Tartozz közénk! Válaszd a KERI-t!

Ezt a szakmát, iskolát választottam

Izer András 12/C, Közlekedés és szállítmányozás, Logisztikai technikus szakma

- Pályaválasztóként több irány is érdekelt. Abban biztos voltam, hogy érettségit és szakmát is szeretnék szerezni egyszerre. Hallottam a logisztikáról, utánanéztem, hogy mit takar. Érdeklődésemre többen mondták, hogy ha tehetem, válasszam ezt az irányt, mert keresettek a jó szakemberek. Nem bántam meg a döntésemet. Idén nyáron egy bonyhádi cégnél töltött gyakorlatom alatt is nagyon jól éreztem magam. Különösen a logisztika problémamegoldási részét szeretem. Ha befejeztem középiskolai tanulmányaimat szeretnék ebben az irányban továbbtanulni.

Kordé Anasztázia 11/A, Kereskedelem ágazat, Kereskedő és webáruházi technikus szakma

- A középiskolai tanulmányaimat mindenképpen technikumban szerettem volna folytatni, hogy szakmát és érettségit is szerezzek. Az iskoláról sok jót hallottam, és úgy éreztem, hogy a kereskedelem területén tudnék a legjobban kibontakozni. A jövőről még nincs határozott elképzelésem, de szeretnék a területen dolgozni és fejleszteni magamat.

Gőbel Evelin 12/B, Gazdálkodás és menedzsment ágazat, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma

- Én gimnáziumban kezdtem meg a középiskolai tanulmányaimat, de a családi vállalkozásunk miatt áttértem a szakmatanulásra. Egyelőre úgy gondolom, hogy ha megszereztem az érettségit és a vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmai végzettséget, nem fogok tovább tanulni. Érzésem szerint elég lesz az a tudás, amelyre itt a technikumban szert teszek.

Kapcsolat

Cím: 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.

Telefon: +36/74/315-177, +36/74/316-463

E-mail: [email protected]

Honlap: https://bezeredj.tmszc.hu/