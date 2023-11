Olyan szakmák megtanulására adunk lehetőséget, amelyek keresettek a munkaerőpiacon, így tanulóinknak jó esélye van rá, hogy az általuk választott irányban megtalálják számításaikat. Elég, ha belegondolnak, hogy ma milyen nagy a kereslet a jó szakemberek iránt az építőiparban, gépészeti területen és a kereskedelemben is. A színvonalas képzéshez jól felszerelt tanműhelyekkel, az oktatást segítő technikai eszközökkel ellátott tantermekkel rendelkezünk.

Képzési kínálatunk a 2024/2025-ös tanévre Szakképző iskolai képzések (ágazatok és szakmai kimenetek) Építőipar ágazat: Ács vagy Kőműves vagy Festő, mázoló, tapétázó vagy Bádogos

Gépészet ágazat: Hegesztő vagy Épület- és szerkezetlakatos

Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő

Iskolánk a térség vállalkozásaival szoros együttműködésben áll, így a duális képzés feltételei adottak, tanulóink az ágazati alapismereteket adó első év, és a sikeres ágazati alapvizsgát követően vállalati környezetben tehetnek szert szakmai gyakorlatra. Tanulóink az ágazati alapoktatás során ösztöndíjat, a duális képzésbe átlépve szakképzési munkabért kapnak, melynek összege jelenleg bruttó 100 ezer forint körül van. A tanulmányaik sikeres befejeztével pedig egyszeri pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak, melynek összege a vizsgáik eredményétől függően akár a 300 ezer forintot is elérheti.

Rugalmas tanulási utak

A kisebb tanulólétszámmal dolgozó intézmények közé tartozunk, ami lehetővé teszi a kiscsoportos foglalkozások megvalósítását, az egyéni, rugalmas tanulási utak kialakítását. nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a lehető. Elhivatott oktatóink nem csak abban segítenek tanulóinknak, hogy a tanulás terén kihozhassák magukból a legtöbbet, hanem abban is, hogy a mindennapi életben is jobban boldoguljanak.

Nálunk az a diák is megtalálja a helyét, aki még nem tudta eldönteni, milyen irányban haladjon tovább, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezi be. Az orientációs évfolyamunkba járókat az egyéni tanulási utak pedagógiájával, személyes pályaorientációval és életpálya-tanácsadással segítjük, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb utat. Az orientációs évet követően a középfokú oktatás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak.

Azoknak is tudunk képzést kínálni, akik már betöltötték 16. életévüket, de valamilyen oknál fogva nem sikerült befejezniük az általános iskolát. Ők a Dobbantó program keretében kapnak arra lehetőséget, hogy ezt megtegyék, majd a Műhelyiskolába átlépve résszakmát, azután pedig akár teljes szakmát, vagy érettségit is szerezzenek. Így például már jogosítványt is szerezhetnek.

A Műhelyiskolába a Dobbantó programot elvégzett, vagy alapfokú végzettséggel rendelkező, 16. életévét betöltött tanulókat tudunk fogadni. A program különlegessége, hogy a diákok oktatása nem iskolai, tantermi keretek között, hanem gyakorlati helyszínen zajlik, egy mester és egy pedagógiai mentor segítségével. A végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, maximum két évig tart. Minden ismeret a részszakmához kötődik, amelyet a tanuló a mesterétől sajátít el. Nincsenek kötelező közismereti tantárgyak és hagyományos értelemben vett értékelés.

Az orientációs évfolyamon, a Dobbantó programban, valamint a műhelyiskolai képzésben részt vevők is havonta 8000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

Ezt az iskolát választottam

Lakatos Bence, Orientációs évfolyam

– Több általános iskolába jártam, sok volt a problémám, nem találtam meg a helyem. Itt most sok barátom van, a tanárok is jók, különórák keretében is foglalkoznak velem. Összességében így jobban tudok figyelni, tanulni. Ha befejeztem az orientációs évfolyamot szeretném itt folytatni a tanulmányaimat, Festő, mázoló, tapétázó szakképzettséget szerezni. Régóta érdekel ez a szakma, szívesen dolgoznék benne.

Gergácz Gábor, Építőipar ágazat, Festő, mázoló, tapétázó szakma

– Egyszer voltak nálunk festők és nagyon megtetszett, amit csináltak, ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy ezt én is szívesen csinálnám. Az I. István Szakképző Iskolába azért jelentkeztem, mert itt oktatják a Festő, mázoló, tapétázó szakmát a lakóhelyemhez közel. Duális képzési keretek között egy helyi vállalkozó mellett dolgozunk. A munka során az építőipar területen szerzünk gyakorlatot, tapasztalatot, a festés, mázolás tapétázás mellett például a hőszigetelés technikáit is megismertük.

Farkas Ignác, Építőipar ágazat, Festő, mázoló, tapétázó szakma

– Az általános iskolát követően először a rajzolással szerettem volna kezdeni valamit, de az az irány nem jött be. Így elkezdtem hegesztőnek tanulni az I. István Szakképző Iskolában. Miután sikeresen végeztem, úgy gondoltam, szerzek még egy szakmát. Minél több mindent tanul meg az ember, annál több ajtót nyit a jövőnek. A festő, mázoló, tapétázó szakma azért is érdekelt, mert van benne kreativitás. Úgy tapasztaltam, hogy az iskola meg tudja adni azokat az alapokat, amelyekre építkezni lehet, a duális képzés pedig arra ad jó lehetőséget, hogy gyakorlatot szerezzünk, rálássunk a valós munka mibenlétére.

