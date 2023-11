Az iskolánkba jelentkező nyolcadik osztályosok 3 éves szakképző iskolai képzések, valamint 5 éves, érettségit és technikusi szintű szakképzettséget adó technikumi képzések közül választhatnak. Szakképző iskolai kínálatunkban a Szakács, a Cukrász, a Pincér-vendégtéri szakember szakmák mellett újdonságként a Panziós-fogadós szakmai kimenettel is várjuk a jelentkezőket. A technikumi kínálatunkban hagyományosan a Szakács szaktechnikus, Cukrász szaktechnikus, Turisztikai technikus, valamint Vendégtéri szaktechnikus szakmai kimentek szerepelnek.

Nem csak az általános iskolát most befejezők jelentkezését várjuk, hiszen a tanévben érettségizők, valamint a felnőttek számára is tudunk szakmaszerzési lehetőségeket biztosítani.

Oktatott szakmáink keresettek a munkaerőpiacon, tanulóink biztos elhelyezkedésre számíthatnak, amennyiben elhivatottak és rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyeket az ágazat különösen megkíván. Ilyen a jó kommunikációs készség, az udvariasság, előzékenység, de nagyon fontos az ápolt megjelenés és a személyi higiénia is, technikus szintű végzettség esetén a szervezőkészség és a nyelvismeret.

Orientációs évfolyamunk azok számára jelent kedvező lehetőséget, akik még nem tudnak dönteni a pályaválasztást illetően, vagy általános iskolai tanulmányaikat kompetenciahiánnyal fejezik be. Számukra a tanév kompetenciafejlesztéssel, és több szakma (nem csak vendéglátós) megismerésével fog telni. A cél az, hogy az orientációs év végén készek legyenek csatlakozni a középiskolai oktatáshoz, szakmát vagy más irányt tudjanak választani.

Képzési kínálatunk a 2024/2025-ös tanévre Technikum (5 éves képzések, ágazatok és szakmai kimenetek) Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász szaktechnikus vagy Szakács szaktechnikus, vagy Turisztikai technikus vagy Vendégtéri szaktechnikus Szakképző iskola (3 éves képzések, ágazatok és szakmai kimenetek) Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász vagy Szakács, vagy Pincér-vendégtéri szakember vagy Panziós-fogadós

Iskolánk régi és eredményes kapcsolatokat ápol a város és a vármegye több településének vendéglátó vállalkozásaival, akik tanulóinkat foglalkoztatják és támogatják. Ez azt jelenti, hogy diákjaink nagy arányban tudnak az ágazati alapoktatást követően a duális képzési rendszerhez csatlakozni, vállalkozási környezetben gyakorlatot szerezni.

Tanulóink – amennyiben megfelelnek a szükséges feltételeknek - ösztöndíjat, a duális képzési rendszerbe átlépve szakképzési munkabért kapnak. Tanulmányaiksikeres végeztével pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak, amelynek összege a vizsgáik eredményétől függően akár 300 ezer forint is lehet. Ezek felett lehetőségük van az Apáczai-ösztöndíjra, valamint iskolánk alapítványi támogatására pályázni.

Büszkék vagyunk tehetséges tanulóinkra, mindig nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelkedően teljesítő fiatalok támogatására, versenyeztetésére.

A színvonalas oktatás biztosításához kiváló oktatói gárda mellett teljesen megújult Hunyadi utcai épületünkben a megyében egyedülálló infrastruktúra is rendelkezésünkre áll. A legmodernebb technikát képviselő eszközökkel felszerelt tankonyhával, tanétteremmel, két cukrászati tanműhellyel rendelkezünk, ahol ágazati alapoktatásban részesülnek tanulóink. Korszerű berendezések, eszközök és bútorzat, modern informatikatermek, interaktív táblák, valamint egy jól felszerelt könyvtár segítik a tanulni vágyókat az ismeretszerzésben. Diákjaink esztétikus, komfortos környezetben folytathatják tanulmányaikat. Arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a tanórák közötti időt is tartalmasan, minél jobb körülmények között tudják eltölteni. Az udvaron a tavalyi évben kondiparkot alakítottunk ki, több sporteszközt is beszereztünk, gyarapítottuk a padok számát, valamint napvitorlákat telepíttettünk. Azon is dolgozunk – ökoiskolaként is -, hogy a lehető legzöldebb környezet vegye körül épületünket.

Ezt az szakmát, iskolát választottam

Kiss Vanda Bianka 2/14 T, Cukrász szaktechnikus szakma

Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

– Azért választottam ezt a szakmát, mert a sütés volt a hobbim, otthon már korábban is foglalkoztam vele. Szekszárdi vagyok, így nem volt kérdés, hogy a Hunyadi Technikumba jövök. Tetszik, hogy a képzés nagyon gyakorlatias. A duális képzőhelyemen, munkahelyemen nagyon jó a környezet, jól érzem magam, sokat tanultam. A kedvenc munkáim a tortadíszítés, a francia desszert és a bonbon készítés. Ha végeztem, szeretnék felsőfokú tanulmányokat folytatni, de mellette, vagy akár később is szívesen dolgoznék a szakmámban.

Szombat Enikő 2/14 T, Szakács szaktechnikus

Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

– Diákmunkaként korábban is dolgoztam a vendéglátásban, és úgy éreztem, hogy ezen a területen van bennem potenciál. A tanuláshoz pedig ebben az iskolában voltak adottak a legjobb lehetőségek. A duális képzés nem egészen olyan, mint amire a korábbi munkatapasztalataim alapján számítottam, de pozitív értelemben csalódtam. Több, és nagyobb felelőséggel járó feladatokat kapok, a szakma kreatívabb oldalát is megismertem. Úgy tervezem, hogy ha végeztem, nyáron a Balatonnál vállalok szezonális munkát, majd pedig fix állást keresek a szakmámban. Később szeretnék majd mestervizsgát is tenni.

Herczig Hanna 12.A, Turisztikai technikus szakma

Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

– Pályaválasztásnál azért döntöttem a turizmus mellett, mert jól megy az idegennyelv tanulás, szeretek új emberekkel, kultúrákkal, országokkal megismerkedni, nyitott vagyok a világra. A nyári gyakorlatomat egy szállodában töltöttem. Nagyon mozgalmas volt ez az időszak, minden nap más feladatok akadtak, megismerkedtem a hotel működésével, a munkaköreivel. Tetszett a munka pörgőssége, változatossága. A terveim között szerepel, hogy nyelvvizsgát szerzek, a német és angol után további nyelveket tanulok, valamint művészettörténeti tanulmányokat is folytatnék, ami szintén köthető a turizmus köréhez.

Mozolai Klára Anna 11.A, Turizmus-vendéglátás ágazat

Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

– Az iskolát a családom és az ismerőseim ajánlották. Mivel szeretek emberekkel foglalkozni, ismerkedni, a vendéglátás kézenfekvő választás volt. Az ágazatban több területen is el tudnám képzelni magam. Szívesen dolgoznék pincérként, de turisztika területe is érdekes, kipróbálnám, milyen egy utazási irodában, vagy szállodában dolgozni. A tanulmányaimat illetően, szeretném elmélyíteni az angol nyelvtudásomat, nyelvvizsgát tenni, hiszen a nyelvismeret ebben az ágazatban nélkülözhetetlen, megszerezni a szakmai végzettséget, esetleg többet is, majd szeretnék a turizmus-vendéglátás területén elhelyezkedni.

Tartozz közénk! Vár a VIP!

Elérhetőségeink:

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

Telefon: +36 70 331 7238

E-mail: [email protected]

Honlap: https://vendeglato.tmszc.hu