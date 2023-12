Kellenek a megfelelő papírok

A biztonságos munkavégzésről valószínűleg a védelmi felszerelések és védőruházat viselése jut először eszünkbe. Ahhoz viszont, hogy tényleges feladatokat hajtsunk végre, ma már elengedhetetlen valamilyen képesítés. Nincs ez másként a targonca kezelés esetében sem. Aki targoncásként szeretne dolgozni, annak kötelező a targoncás jogosítvány megszerzése.

A munkáltatók egyre komolyabban veszik a papírok meglétét, hiszen őket is bármikor érheti hatósági ellenőrzés. Ha pedig valaki a megfelelő engedélyek nélkül dolgozik, komoly büntetésre számíthat. Ezért a biztonságos munkavégzés érdekében akkor is szükség van a targoncás jogosítványra, ha a munkás anélkül is kitűnően boldogulna.

A targoncás jogosítvány megszerzése azonban nem egy terhes kötelezettség. A szabályszerű papírozás mellett egyéb, gyakorlati haszna is van. A targoncás jogosítvány megszerzéséhez már nem kell OKJ-s tanfolyamot elvégezni, helyette egy önálló képzésen kell részt venni, majd a képzés végén sikeres vizsgát tenni. Ez az új rendszer lehetővé teszi a jelentkezést azok számára is, akik nem rendelkeznek semmilyen gépkezelői “előélettel”.

A képzés során elméleti és gyakorlati tudást is szereznek a résztvevők. A gyakorlati ismeretek megkönnyítik az elhelyezkedést, hiszen a legtöbb targoncás munkahelyet csak tapasztalt gépkezelők kaphatják meg. A targoncás képzés biztosítja a gyakorlati tapasztalatot, így kezdő munkavállalóként sem kell hátrányból indulni.

A targoncák szakszerű irányítása mellett azt is megtanítják, hogy hogyan kell karbantartani az adott gépeket. Erre szintén nagy szükség van a biztonságos munkához, mivel a jól karbantartott gépeknél kisebb a baleset kockázata. Éppen ezért, a napi vizsgálatot tilos kihagyni, nehogy meghibásodott eszközzel kelljen dolgozni.

Nem csak a saját biztonságunk a fontos!

Ha biztonságos munkát szeretnénk végezni targoncásként, nem csak a saját egészségünkre kell figyelni. Gondoljunk csak bele, hogy hol is dolgozik egy targoncás? A leggyakrabban raktárakban, nagyobb üzletekben, vagy akár építkezéseken. Itt pedig bizony nincs egyedül, rengeteg munkatársa is jelen van.

A targoncák biztonságos kezeléséhez hozzátartozik, hogy irányítás közben ügyelünk arra, hogy nehogy kárt tegyünk a többiekben. Ehhez maximális koncentrációra van szükség, tisztában kell lenni a környezettel. Minden munkavédelmi előírást be kell tartani a legapróbb részletekig, különben nem csak saját magunkat sodorjuk veszélybe.

A targoncás képzésen egyébként erre is tökéletesen felkészítenek, hiszen az elméleti rész tananyaga magába foglalja az általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket. Ezzel a tudással megelőzhetjük a baleseteket, de szükség esetén megfelelő ellátást tudunk nyújtani az arra rászorulóknak. A gyakorlati órák között sor kerül balesetvédelmi oktatásra is, ezzel felkészítik a leendő targoncásokat minden lehetséges szituációra.

Targoncásként figyelni kell arra, hogy mindig egészségesen menjünk dolgozni. Ha csak egy kicsit is fáradtak vagyunk és lankad a figyelmünk, könnyen balesetet okoznánk. Az esetleges szerencsétlenségek elkerülése érdekében a targoncás képzésre is csak bizonyos feltételek mellett lehet jelentkezni. Az egyik kitétel, hogy a jelentkező töltse be a 18. életévét a vizsgáig. Ezenfelül szükség van még egy egészségügyi alkalmassági igazolásra is. Ezek a feltételek garantálják, hogy csak olyan szerezzen targoncás jogosítványt, aki valóban alkalmas az ilyen jellegű munkára.

Biztonságos munkavégzés hosszútávon

A biztonságos munkavégzéshez hozzátartozik az is, hogy nem kell félni a munkahely elvesztésétől. Szezonális munkák esetében rövidtávú szerződést kínálnak, de a többség szereti, ha hosszabb időre tervezhet egy adott munkahelyen. A targoncás munka is stabil álláslehetőséget nyújt, ráadásul jól is fizet. Ez nagyban köszönhető a mostanában fellendülő építőiparnak. Rengeteg megbízás érkezik, így egész évben számítanak az építőipari munkásokra, köztük a targoncásokra is.

Természetesen nem csak az építőiparban van szükség targoncásokra. Aki valamelyest nyugodtabb környezetre vágyik, könnyen talál munkát egy nagyobb raktárban árufeltöltőként, vagy cégek telephelyén anyagmozgatóként. A targoncások rendkívül megbecsült munkaerő, ők ugyanis nem csak a gépüket kezelik, de aktívan részt vesznek a logisztikában is. Belelátnak a tervekbe, és összehangolt munkát végeznek.

Ha pedig szeretnénk targoncásként előre lépni, az út nyitva áll. Aki rendelkezik egy alapszintű nyelvtudással, külföldön is talál munkát, hiszen a targoncások az egész világon keresettek. A külföldi állások sokszor jobban is fizetnek, mint a hazai munkahelyek, ezért hasznos lehet néhány évet eltölteni más országban is. A biztos anyagi háttér kiegyensúlyozottságot ad, és nem kell félteni sem magunkat, sem a családunkat egy esetleges anyagi csődtől.