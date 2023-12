Éttermi álláslehetőségek

A vendéglátáson belül Gyöngyösön is az éttermi állások kínálják az egyik legtöbb lehetőséget. Erről tanúskodik a GyongyosAllas.hu kínálata is, amely portál felületén rendszerint jelennek meg éttermi munkavégzésre vonatkozó hirdetések. Ezek közül is az egyik leggyakoribb a felszolgálói munkakör, amivel már többször is találkozhattak az oldal látogatói.

Egy felszolgáló alapvetően a vendégek fogadásáért és kiszolgálásáért felel. Feladatai közé tartozik az étlap és itallap bemutatása, a rendelések felvétele és azok szervírozása, a vendégek igényeinek figyelemmel kísérése, továbbá az étterem környezetének rendben tartása. A munkakör előnye, hogy a munkáltató sok esetben vállalja a betanítást, így akár pályakezdők által is eséllyel megpályázható. Persze vendégcentrikus hozzáállásra, udvariassága, pontosságra és teherbírásra mindenképpen szükség lesz a helytálláshoz.

Ugyancsak gyakoriak és könnyen elérhetőek a konyhai kisegítő pozíciók. Ezen munkakörben a konyha működését kell támogatni olyan feladatok ellátásával, mint például a mosogatás, az alapanyagok és ételek előkészítése, a tálalásban való segédkezés, továbbá a konyhai gépek, eszközök és berendezések takarítása. Könnyen betanulható feladatokról beszélünk, vagyis a végzettség szintjétől és tapasztalattól függetlenül bárki számára elérhetőek lehetnek a konyhai kisegítő állások. A csapatjátékos attitűd és a proaktív, tenni akaró hozzáállás viszont rendszerint elengedhetetlen követelményként jelenik meg a hirdetésekben.

Mindezek mellett pedig szaktudást és tapasztalatot igénylő éttermi pozíciók is elő szoktak fordulni a GyongyosAllas.hu felületén. Ilyen például a szakács munkakör, amelynek kapcsán rendszerint elvárt a szakirányú végzettség megléte, illetve a konyhában való jártasság. Persze ebben semmi meglepő nincs, hisz egy szakácsra nagy felelősségek hárulnak: ő felel az ételek elkészítéséért, a menütervezésért, a nyersanyagok megrendeléséért, valamint a konyhai folyamatok irányításáért is. F eladatai pedig az étterem típusától, méretétől és specializációjától függően egyéb teendőkkel is kiegészülhetnek.

Szállodai álláslehetőségek

Az éttermi állások mellett szállodai munkákkal is gyakran lehet találkozni az említett gyöngyösi állásoldalon. Ezek közül is szállodai recepciós munkakör az egyik leggyakrabban elérhető lehetőség. A munkakör kapcsán a feladatlista jellemzően a vendégek fogadásából és útbaigazításából, a szállodai rendszer kezeléséből, az adminisztratív feladatok ellátásából, valamint a számlázásból és fizettetésből tevődik össze. A pozícióról elmondható, hogy ideális választás lehet azok számára, akik kiváló idegennyelv-tudással és kommunikációs képességekkel rendelkeznek, továbbá nem okoznak gondot számukra az adminisztratív teendők sem.

A másik, Gyöngyösön gyakran elérhető szállodai lehetőség pedig a szobalány pozíció. Ez esetben a feladatokat általában a szobák takarítása és készleteinek felöltése, illetve a szálloda előterének és folyosóinak rendben tartása jelenti. Betanított munkáról lévén szó az állás sokak számára elérhető lehet, viszont az igényes munkavégzés képessége, a precizitás és a pontosság, illetve a nagyfokú alaposság elengedhetetlen a helytálláshoz.