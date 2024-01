Munkafelvevő

A munkafelvevői pozíció megnevezés többféleképpen is értelmezhető a különböző iparágakban. Általánosságban viszont elmondható, hogy a pozíció betöltője ügyfélszolgálatos jellegű feladatokat lát el. Ebbe egyebek mellett beletartozhat a rendelések rögzítése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az árajánlatok összeállítása és a rendelések követése is. Ezenkívül egy munkafelvevő együttműködik a cég más részlegeivel is, például a raktárral, a szállítással, vagy akár a termeléssel.

Összességében tehát fontos szerepet játszik a vállalatok működésében, mivel biztosítja a rendelési folyamatok zökkenőmentesség és azt, hogy az ügyfelek időben kapják meg a megrendelt termékeiket/szolgáltatásaikat.

Egy ilyen jellegű pozíció egyébként nemrégiben elérhető is volt Érden, méghozzá az ErdAllas.hu felületén keresztül. A hirdető egy használt autók kereskedelmével és szervizelésével foglalkozó cég volt, amely az előbbiekhez hasonló teendők ellátásához keresett munkafelvevőt. Érdemes lehet tehát figyelemmel kísérni az érdi portált, ha nem akarsz lemaradni a következő ehhez hasonló lehetőségről!

Ügyfélszolgálati munkatárs

Az említett érdi állásportálon ügyfélszolgálati munkatárs címszó alatt is többször kerestek már munkavállalókat. Egy ilyen pozíció betöltőjére jellemzően számos fontos feladat vár az ügyfelekkel való kapcsolattartás és kiszolgálás terén. Az ügyfélszolgálatos munkatársaknak ugyanis alapvető feladata többek között az ügyfelek segítése, történjen az akár telefonon, e-mailben vagy élő chaten keresztül.

Felelősségük továbbá a rendelések feldolgozása, illetve a visszaküldések és panaszok kezelése is. Utóbbi esetében gyakran más részlegeket bevonva oldják meg a problémákat. Munkájuk adatkezelési tevékenységekkel is együtt jár, beleértve az új ügyfelek adatainak rögzítését, frissítését és karbantartását. Mindemellett a munkájuk során törekedniük kell az ügyfélkapcsolatok erősítésére, amit nem ritkán ügyfélelégedettséget mérő e-mailek vagy telefonhívások útján valósítanak meg.

Recepciós

Végezetül pedig a recepciós munkakör sem maradhat ki a sorból, ahol a feladatok egy jelentős része ugyancsak ügyfélszolgálati jellegű. Bármilyen intézményről vagy létesítményről is legyen szó, a recepciósok azok, akikkel általában először találkoznak a betérő vendégek, és akiktől rendszerint útbaigazítást, segítséget kérnek. Fontos feladatuk tehát az információszolgáltatás, amit nem csak személyesen, hanem e-mailben és telefonon keresztül is megtesznek.

Ezenkívül kezelik az időpontfoglalásokat, a bejelentkezéseket és kijelentkezéseket, továbbá a reklamációkat is. Munkakörük mindezen ügyfélszolgálati teendők mellett pedig adminisztrációs feladatokkal is kiegészül, ideértve a különböző nyilvántartások vezetését, a posta kezelését, az adatbevitelt, valamint a használt számítógépes rendszerek frissítését, karbantartását.