Újabb nemzetközi szervezet, az ENISS (European Nuclear Installation Safety Standards) tagja lett a Paks II. Atomerőmű Zrt. A 2005-ben alapított, 16 európai ország nukleárislétesítmény-üzemeltetőit tömörítő szervezet az ágazat szereplői számára fórumot biztosít a nemzeti és európai szabályozási tevékenységekkel kapcsolatos információcseréhez. AZ ENISS platformot kínál a nukleáris szabványok alakítását szolgáló közös, atomerőmű-üzemeltetői álláspontok kialakításához, valamint szakértői véleményt nyújt a nemzetközi biztonsági előírások kapcsán.

– A nemzetközi példákból való tanulás képessége kiemelkedően fontos. A mi cégünknek is támaszt ad, ha megosztjuk egymással a tapasztalatokat, és hasznos, ha időben megismerjük a formálódó nemzetközi nukleáris szabályozási elképzeléseket és azokra akár hatással is lehetünk – beszélt a csatlakozás okairól Dr. Hugyecz Attila, a Paks II. Zrt. nemzetközi szakterületének vezetője hozzátéve: – Folyamatosan kell figyelnünk a nemzetközi trendeket és gyakorlatokat. Ezekből tudunk tanulni, fejlődik a megoldási képességünk, gyorsítani tudjuk a folyamatokat.

A Paks II. Zrt a nemzetközi szakmai párbeszéd aktív résztvevője, szorosan együttműködik az Atomerőmű-üzemeltetők Világszövetségével (WANO), a Nukleáris Világszövetséggel (WNA) és az új atomerőművi projektekre vonatkozó szabványok megalkotását és aktualizálását végző EUR-ral is. Ezeken a fórumokon a paksi szakemberek hozzáférhetnek az atomerőművek létesítési és üzemeltetési tapasztalataihoz és ráláthatnak a nukleáris iparág főbb tendenciáira. A társaság az elmúlt időszakban számos nemzetközi szeminárium házigazdája is volt Pakson és Budapesten, ezek közül is kiemelkedett 2023 májusában az amerikai nukleáris hatóság által koordinált CAMP konferencia.

A legközvetlenebb tapasztalatokat ugyanakkor más, VVER-1200 technológiával épülő blokkok építőitől szerezheti meg a Paks II. Zrt. Ennek tükrében a cégnek már szakértői szintű kapcsolatai vannak a fehérorosz, kínai és török projektekkel, és folyamatban van a kapcsolat kialakítása az egyiptomi beruházással is.

– Feladatunknak tekintjük, hogy jobban láttassuk a Paks II.-t, és ezáltal egy kicsit a magyar nukleáris ipart is a nyugat-európai nukleáris térben, és aktívabb együttműködést építsünk ki a nyugat-európai szervezetekkel, szövetségekkel, vállalatokkal – emelte ki Dr. Hugyecz Attila. – Szeretnénk ezáltal egyrészt a nyugat-európai nukleáris szabályozási trendeket, törekvéseket időben megismerni, és azok alakulására hatást gyakorolni, másrészt szeretnénk, ha a Paks II. projektről nyugat-európai partnereink első kézből kaphatnának hiteles információt.