Pénzügyi pályán építenél karriert Szekszárdon? Helyezkedj el kontroller pozícióban!

A pénzügyi pozíciók sok álláskeresőt vonzanak, és nagy is az igény a területen jártas szakemberekre, többek között Szekszárdon is. Egyebek mellett például kontrollerként is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre, amely munkakör betöltői a vállalatok pénzügyi stabilitásának és hatékonyságának fenntartásában játszanak kulcsszerepet.

Milyen feladatokat lát el egy kontroller? A kontroller több kiemelten fontos feladatot is ellát a vállalatok pénzügyi osztályán. Feladatkörébe többek között olyan tevékenységek tartoznak bele, mint például a(z): Pénzügyi tervezés és előrejelzés: Egy kontroller valamennyi esetben aktívan részt vesz a pénzügyi tervezési folyamatokban, melynek során előrejelzéseket készít a vállalat költségvetéséről, jövőbeli pénzügyi helyzetéről.

Pénzügyi elemzés: A munkakörhöz több adatelemzői feladat is hozzátartozik, amelyek értékelésével a kontroller segíti a pénzügyi döntéshozatalt.

Riportok és jelentések készítése: A menedzserek és a pénzügyi vezetők részére történő rendszeres riportok és jelentések készítése a pénzügyi teljesítményről ugyancsak megkerülhetetlen része a munkakörnek.

Árkalkuláció: A kontroller rendszerint szerepet vállal az árkalkulációs folyamatokban is, beleértve az árképzési stratégia kidolgozását, majd annak végrehajtását.

Folyamatoptimalizálás és digitalizálás: Szintén nagy jelentőséggel bír ebben a pozícióban az aktuális üzleti folyamatok elemzése, illetve a különböző digitalizációs és automatizációs folyamatok támogatása.

Szintén nagy jelentőséggel bír ebben a pozícióban az aktuális üzleti folyamatok elemzése, illetve a különböző digitalizációs és automatizációs folyamatok támogatása. Zárások elkészítése: Mindemellett pedig egy kontroller a havi-, negyedéves- és éves pénzügyi zárások elvégzésében is aktívan közreműködik. Ezenkívül természetesen a vállalat méretétől függően még számos tevékenységgel kiegészülhet a kontroller munkaköre. A kontrolling ugyanis egy olyan komplex feladatkör, hogy a nagyobb cégeknél önálló osztályként is működik. Elhelyezkedési lehetőségek kontrollerként Szekszárdon A kontrollerként történő elhelyezkedésre természetesen Szekszárdon is nyílhat lehetőség. Nemrégiben például az AllasOrias.hu felületén jelent meg egy ilyen hirdetés a város vonatkozásában: https://allasorias.hu/allasok/szekszard. Itt a feladatok gyakorlatilag egy teljes komplex kontroller feladatkört lefednek, beleértve az elemzői, ellenőrzési, tervezői, kapcsolattartói és különböző számítási feladatokat egyaránt. Az ilyen típusú állások kapcsán ugyanakkor sokrétű és magas elvárásokkal kell számolni. Jellemzően alapvető követelmény a felsőfokú pénzügyi végzettség, illetve a területen szerzett releváns tapasztalat. Utóbbi alól természetesen kivételt jelentenek a junior pozíciók, amelyekre akár pályakezdők is eséllyel jelentkezhetnek. Kiemelten fontos elvárás továbbá az MS Office, azon belül is az Excel magas szintű használata, valamint olykor a vállalatirányitási rendszerek (pl. SAP) használatában szerzett jártasság is szükséges lehet. Ha pedig a vállalat a nemzetközi piacokon is jelen van, akkor a tárgyalóképes nyelvtudás (főként angol és/vagy német) ugyancsak megjelenhet a követelmények között. Mindemellett pedig bizonyos személyes tulajdonságok, különös tekintettel az analitikus gondolkodásmódra, a rendszerszemléletre, a precizitásra és az együttműködő képességre szintén létfontosságúak lehetnek az eredményes munkavégzéshez és a sikeres helytálláshoz.

