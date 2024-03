Milyen feladatokat látnak el a diszpécserek?

A diszpécserek több fontos feladatot is ellátnak vevő- és ügyfélszolgálati, vagy logisztikai és szállítási területen tevékenykedve. A munkakörük célja, hogy biztosítsák az adott vállalat szolgáltatásainak zökkenőmentes és gördülékeny működését, továbbá fenntartsák és növeljék az ügyfél-elégedettséget. Teszik mindezt olyan tevékenységeken keresztül, mint például a(z):

· Kommunikáció: A pozíció egyik legalapvetőbb feladatát a munkatársakkal, partnerekkel és ügyfelekkel történő kommunikáció jelenti, ami történhet telefonon, e-mailen vagy chaten keresztül is.

· Irányítás: A diszpécserek – például egy szállítói cégnél tevékenykedve – folyamatosan kapcsolatban állnak a sofőrökkel és más munkatársakkal, akik számára gyakran utasításokat is kiosztanak többek között a szükséges fuvarokra, vagy akár az útvonalválasztásra vonatkozóan.

· Ügyfélszolgálat: A munkakörrel bizonyos ügyfélszolgálati teendők is együtt járnak, amelynek során a diszpécserek megválaszolják az ügyfelek részéről felmerülő kérdéseket, rögzítik az esetleges rendeléseiket, illetve igyekeznek megteremteni az ügyfél-elégedettség feltételeit az adott szolgáltatással kapcsolatban.

· Adminisztráció és dokumentálás: A beérkező rendeléseket, elvégzett munkákat és a felmerülő incidenseket a diszpécserek az erre használt szoftverekben rögzítik, adminisztrálják. Felelősségük részét képezheti továbbá ezen szoftverek és adatbázisok rendszeres frissítése és karbantartása is.

· Előírások és szabályok betartása: Mindezen feladataikat a diszpécsereknek a vállalati előírásoknak megfelelően, az elvárt kommunikációs színvonalat fenntartva kell elvégezniük.

Persze ezen felsorolt teendők csupán általános leírást adnak a diszpécserek mindennapi munkájáról, a konkrét feladatokat a vállalat típusa, valamint a kínált szolgáltatás is jelentős mértékben meghatározza. Általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy a diszpécserek az ügyfélkapcsolatok és logisztikai folyamatok terén is kiemelt szereppel bírnak.

Diszpécser álláslehetőségek Dunaújvárosban

A diszpécserként történő elhelyezkedésre természetesen adottak lehetnek a lehetőségek Dunaújvárosban. Ezt megerősíti a város álláspiacára specializálódott DunaujvarosAllas.hu weboldala is, amelynek kínálatában már többször is elérhető volt ezen pozíció: https://dunaujvarosallas.hu/allasok/vevoszolgalat-ugyfelszolgalat. Jellemzően taxitársaságok voltak a hirdetők, amely munkakörnyezetben az alapvető feladatot a taxirendelések feldolgozása, illetve a taxik küldése, koordinálása jelentette.

Ezenkívül az említett portálon egyéb, például telefonos értékesítői vagy telefonos ügyfélszolgálatos pozíciók is elő szoktak fordulni, ami ugyancsak ideális választás lehet azok számára, akik kommunikációs munkaköröket keresnek.

Persze a diszpécseri és ehhez hasonló munkáknak vannak követelményei a kommunikációs képességeken túl is. Elengedhetetlen például a felhasználói szintű számítógépes ismeret, hisz a feladatkör bizonyos fokú adminisztrációval is együtt jár. Fontos lehet az idegennyelv-tudás is, legalább kommunikációképes szinten. Mindezen kívül pedig rugalmasságra, pontosságra, valamint jó szervező- és problémamegoldó képességre is szükség lesz az eredményes helytálláshoz.