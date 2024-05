Az értékesítői feladatkör

Az értékesítői feladatkör igencsak változatosan alakulhat, amit olyan tényezők befolyásolnak, mint például a pozíció szintje vagy az értékesíteni kívánt termék/szolgáltatás jellege. Az álláslehetőségek között talán a leggyakrabban az értékesítési munkatárs, avagy sales representative munkakörrel lehet találkozni, ami amolyan belépő szintje az értékesítésnek.

Az itt ellátandó feladatok alapvető célja jellemzően az eladás. Ez azonban egy összetett folyamat, amit például a piackutatás, illetve a potenciális új ügyfelek feltérképezése előz meg. Az értékesítői munkatársak dolga továbbá, hogy átfogóan bemutassák az adott terméket vagy szolgáltatást, és felhívják a figyelmet annak legfontosabb előnyeire vásárlói szempontból.

Ezen munkakörök tehát jelentős részben az ügyfelekkel való kommunikációra és kapcsolattartásra épülnek. Emellett ugyanakkor a belsős, vagyis más osztályokkal való együttműködés is fontos része lehet a pozíciónak.

Az értékesítők ugyanis gyakran dolgoznak együtt például a termékfejlesztéssel vagy a marketinggel, és rendszerint az ajánlatok kidolgozását is más részlegekkel együttműködve végzik. Ráadásul akár elemzői teendőik is akadhatnak, hisz az értékesítési folyamatok felülvizsgálatából, illetve az ezzel kapcsolatos adatgyűjtésből rendszerint maguk az értékesítők is kiveszik a részüket.

Kik lehetnek alkalmasak értékesítői pozíciók betöltésére?

Az értékesítői állások kapcsán felmerülő elvárások egy jelentős része a személyes tulajdonságokra vonatkozik. Számos munkáltató biztosít különböző tréningeket a munkavállalói számára, így a releváns tapasztalat sok esetben nem követelmény. Ezeken a képzéseken megismerkednek az értékesítés tárgyaként szolgáló termékkel/szolgáltatással, illetve különböző tárgyalástechnikai képességeket sajátíthatnak el, amelyek igencsak hasznosak lehetnek a gyakorlatban.

Persze ezek elsajátítása korántsem egyszerű feladat, és itt jönnek képbe a személyes kvalitásokkal kapcsolatos követelmények. Fontos például, hogy a munkavállaló nyitott és proaktív legyen, ne okozzon számára gondot az adott termék alapos és átfogó megismerése. Szintén alapvető elvárás a pozitív fellépés és a kiváló kommunikáció, ami nélkülözhetetlen az ügyféllel való közös hang megtalálása érdekében.

Nem utolsósorban pedig az eredményorientált hozzáállás és a kitartás is létfontosságú, hisz az értékesítőknek általában különböző célszámokat kell teljesíteniük, amelyek elérése olykor kihívást jelentő feladat. Az értékesítőknek ezért folyamatosan tanulniuk, fejleszteniük kell magukat mind üzleti, mind pedig személyes, például kommunikációs téren.

Milyen lehetőségek adódhatnak Cegléden és környékén?

Az értékesítői álláslehetőségek megtalálásához érdemes átfogó álláskeresést folytatni. Hasznos lehet többek között nyomon követni a CegledAllas.hu kínálatát, ahol a legkülönfélébb értékesítői állások voltak már elérhetőek: https://cegledallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites. Kerestek már például festékboltba, mobiltelefon szaküzletbe és telekommunikációs céghez is értékesítőket a portálon keresztül, vagyis valóban változatos a kínálat.

Sőt, az oldalon területi képviselői állások is előfordulhatnak – ahogy arra egyébként már volt is precedens –, amely munkakör a tapasztaltabb és a kereskedelemben jártas szakemberek számára lehet ideális választás. Ezen pozíciók esetében a feladatok gerincét szintén értékesítői tevékenységek adják, amelyek lehetőséget teremtenek számos értékes piaci ismeret elsajátítására.