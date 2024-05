Szakács

A szakács álláslehetőségek gyakran felbukkanó pozíciók a hevesi álláskínálatban. Ezt a hevesallas.hu weboldala is megerősíti, ahol már több alkalommal is jelentek meg szakács munkakörre vonatkozó álláshirdetések. Egyebek mellett például hagyományos étteremhez, hidegkonyhához, valamint gyrosos gyorsétteremhez is toboroztak már szakácsokat a portálon keresztül.

Utóbbi, vagyis a gyorséttermi szakács álláslehetőségek esetében jellemzően nem elvárás a szakács végzettség és a releváns tapasztalat megléte, ideális feltételeket teremtve a pályakezdő, ugyanakkor a szakma iránt érdeklődő álláskeresők számára. Más esetekben viszont általában alapvető feltételként tekintenek a munkáltatók a szakirányú képesítésre, a tapasztalat pedig külön előnyt jelent az elbírálás során.

Ez persze nem csoda, hisz a szakácsokra kifejezetten változatos és egyúttal felelősségteljes feladatok várnak a mindennapokban. Ezek között említendő természetesen maga az ételkészítés is, ugyanakkor a munkájuk korántsem csak ennyiből áll.

Rendszerint ugyanis tevékeny szerepet vállalnak az alapanyag-rendelésben, az étlap összeállításában, a napi menü meghatározásában is. Ezenkívül a szakácsok dolga, hogy a segédszemélyzet munkájának összehangolásával irányítsák a konyha működését. Mindemellett pedig a konyha higiéniai állapotának figyelemmel kísérése és fenntartása ugyancsak egy fontos és megkerülhetetlen felelőssége munkakörüknek.

Felszolgáló

A felszolgálói pozíció azon vendéglátós munkalehetőségek egyike, amely nem minden esetben igényel releváns végzettséget vagy tapasztalatot a pályázóktól. A munkáltatók ugyanis gyakran sokkal inkább személyes tulajdonságokra vonatkozó elvárásokat szabnak a pozícióhoz, beleértve a vendégközpontú hozzáállást, a pozitív fellépést, a kiváló kommunikációs készségeket, illetve a jó állóképességet.

Mindezen kvalitásokra szükség is van a helytálláshoz, hisz a felszolgálói állások feladatköre igencsak sokrétű, aminek alapvető célja a vendégek kényelmének, elégedettségének biztosítása. Ennek értelmében pedig a felszolgálók nem csupán felszolgálják a megrendelt ételeket/italokat, hanem odafigyelnek a terítésre, kezelik a foglalásokat, segítik a vendégeket az étlap megismerésében, továbbá megválaszolják az esetlegesen felmerülő kérdéseiket is.

Recepciós

A vendéglátás turisztikai vonalára áttérve, a recepciós álláslehetőségek ugyancsak a gyakran előforduló pozíciók sorát erősítik, többek között az említett HevesAllas.hu kínálatában is.

Szállodai környezetben a recepciósok alapvetően az adott szálloda arcaként funkcionálnak, hisz a vendégek rendszerint hozzájuk fordulhatnak a szálláshellyel kapcsolatos információkért, a foglalásukat érintő kérdéseikkel vagy akár a panaszaikkal.

A munkakörnek tehát van egy erős kapcsolattartói oldala, amiből adódóan a betöltéséhez elengedhetetlen a kiváló kommunikációs készség, akár idegen nyelveken is. Ezenkívül pedig az adminisztratív feladatok (pl. foglalások kezelése, vendégnyilvántartások vezetése stb.) számítógépes ismereteket, nagyfokú precizitást és pontosságot, továbbá rendszerszemléletet is megkívánnak a pályázóktól.