Tanító, pedagógus és bölcsődei állások Baján

Ami Baját illeti, bizonyos tekintetben jó helyzetben vannak a pálya iránt érdeklődők. Már ami a munkalehetőségeket és az iskolákat jelenti – hiszen adott a lehetőség a tanulásra és az elhelyezkedésre is.

Az aktuális munkalehetőségek elérhetőek például a bajaallas.hu oldalon a https://bajaallas.hu/allasok/oktatas-forditas-tolmacsolas linkre kattintva, de érdemes nyitott szemmel is járni, és akár az adott intézményeknél is állás iránt érdeklődni.

Releváns helyi képzések és iskola

Baján lehetőség van tanítónak, óvodapedagógusnak és csecsemő- és kisgyermeknevelőnek is tanulni. A különböző nemzetiségi (pl. német, cigány-roma) specializációk is elérhetőek. Így mindenki megszerezheti a megfelelő képzettséget, aki ezen a területen helyezkedne el. A pedagógus szakma azonban több mint munka – életre szóló hivatás is lehet.

Az Eötvös József Főiskola falain belül lehetőség van alapképzést, mesterképzést végezni és akár doktori fokozatot is szerezni. Jelentkezni a felvi.hu oldalán lehet, az e-felvételi keretein belül. A pedagógusok akár rövidített időtartamú képzésen is megszerezhetik diplomájukat, ha már rendelkeznek egyéb felsőfokú, releváns végzettséggel.

A bérek emelése uniós kötelezettség

Nézzük az egyik legfontosabb és legaktuálisabb kérdést, ami ma a társadalom széles rétegét foglalkoztatja – nem csak a pedagógusokat. Ezek pedig természetesen a bérek. Ma ún. bérsávokról beszélünk, amelyek alapján az egyes kollégák a havi illetményüket kapják.

Fontos tudni, hogy a fizetések megemelése e téren egyben uniós kötelezettség is – a Magyar Kormány pedig vállalta, hogy a diplomás átlagbér legalább 72 százalékát biztosítja a pedagógusok részére – ami a jövőben még tovább, akár 80 százalékra is emelkedhet.