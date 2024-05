1. Szükségleteink

Az első lépés a tökéletes szék kiválasztása előtt legyen az, hogy átgondoljuk, pontosan mire is van szükségünk. Vegyük figyelembe, hogy hány ember dolgozik az irodában, mennyi hely áll rendelkezésre az egyes munkaállomások mellett, kinek milyen speciális igényei vannak – más megoldásra lehet szüksége ugyanis annak, aki az átlagosnál jóval magasabb, esetleg nagyobb testsúllyal rendelkezik. Gondoljuk át, hogy dolgozóink naponta hány órát töltenek a számítógép előtt és természetesen azt is, hogy milyen költségvetéssel rendelkezünk.

2. Mechanika

Az irodai székek mechanikája tulajdonképpen az ülőlap és a hátlap mozgathatóságát jelenti. Az aktív ülést garantáló székek ülőlapja minden irányban mozog, tehát előre, hátra és oldalra is, és nincs is lehetőség annak fixálására. Ez azért hasznos, mert ülés közben használnunk kell a törzsizomzatot, így ez a szék erősíti a gerincet, levéve a terhelést a derékról. Gyakori hátfájás, esetleg gerincsérv esetén ez lehet a jó választás.

A klasszikus szinkron mechanika is védi a gerincet, mert bár oldalra nem tud kitérni, előre és hátra hajolva változatos pozíciókat vehet fel. Ezeket a székeket – bár nem érdemes – általában lehet egy pozícióban is fixálni. Léteznek még polipropilént tartalmazó, mechanika nélkül készülő székek is, melyek remekül megtámasztják a hátat, az aszinkron mechanikával ellátott székek azonban – ahol az ülőlap és a háttámla külön mozog és külön fixálható, a rögzítés után azonban a szék statikus pozíciót vesz fel – irodai használatra nem javasoltak, mivel a gerincet egyáltalán nem kímélik.

3. Karfa

A karfa nem csupán a kényelem miatt kerül a székre, hiszen azáltal, hogy alátámasztja a karokat, segít a felsőtest és a nyak izmainak tehermentesítésében is. Az, hogy szükség van-e rá, egyrészt a székben töltött idő, másrészt egyéni preferencia kérdése.

Napi 1-2 óra irodai munkához nem feltétlenül szükséges, és azok számára is felesleges lehet, akik inkább az asztalon támasztják meg a kezüket, más esetben azonban ajánlott inkább karfával felszerelt modelleket választani. A legjobb, ha állítható magasságú/mélységű karfát választunk, így azt mindenki személyre szabhatja, használaton kívül pedig leengedve a szék biztosan befér majd az asztal alá.

4. Az ideális háttámla

A háttámla természetesen minden irodai szék része, annak magasságát azonban érdemes használójának méreteihez igazítani. Az ideális magasság az, ha a háttámla teteje a vállak vonaláig ér: mivel semmi nem garantálja, hogy a széket évekig ugyanaz a dolgozó fogja használni, itt is érdemes az állítható verziót keresni.

Az igazán ergonomikus szék megtámasztja a derekat, a háttámla pedig nem teljesen egyenes, hanem követi a hát vonalát. Így garantálhatjuk, hogy a bútor kényelmes lesz, ami a hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen. A legtöbb, minőségi irodabútort gyártó cég erre ma már odafigyel, érdemes kipróbálni például a Herman Miller ergonomikus székeit.

5. A szék magassága

Talán mondani sem kell, hogy az irodai széknek az azt használó testmagasságához kell igazodnia. Számítógépes munka esetén az az ideális, ha a monitor szemmagasságban kap helyet, a szék megválasztásakor ezt érdemes elsősorban figyelembe venni. A legjobb az, ha a székek magassága állítható, hiszen így a dolgozó helyettesítése esetén sem lehet probléma a bútorhasználat.

6. Teherbírás

Az, hogy az irodai szék mekkora súlyt bír el, több szempontból is fontos kérdés. Egy alacsony teherbírású darab balesetveszélyes, egy munkahelyi sérülés pedig sem a dolgozónak, sem a munkáltatónak nem hiányzik. Ezen kívül azonban az sem mindegy, hogy milyen élettartammal rendelkezik egy szék: ha már a kisebb terheléstől is megsérül, folyton újat kell vásárolni, ami hosszú távon jóval többe fog kerülni, mint hogyha beruháznánk egy drágább, de minőségibb darabra.

7. Anyagválasztás

Fontos kérdés az is, hogy milyen anyagból készüljön a szék ülőfelülete. Léteznek műanyag és hálós megoldások, emellett sok irodai szék kárpitozással készül. Ez lehet textil, bőr vagy műbőr: minden anyag más előnyökkel jár, így az egyedi igények alapján érdemes választani. Tartósabb használatra a nagy kopásállósággal bíró és könnyen tisztítható szövet lehet a legjobb választás, ha pedig a hosszú élettartamot eleganciával is párosítanánk, érdemes bőrhuzatot vásárolni.

Válasszunk minőségi darabot

Akár otthonunkat, akár egy irodát szeretnénk székekkel felszerelni, természetes, hogy figyelembe vesszük a kiválasztott szék árát is. Ne felejtsük el azonban azt, hogy egy ilyen bútordarabot naponta 7-8 órán, vagy még hosszabb időn keresztül használunk, ennek során többször felkelünk és leülünk, hátradőlünk és forgunk, így a székünk nagy terhelésnek van kitéve.

Ha egy olcsóbb, de gyenge minőségű darabot választunk, lehetséges hogy évente újabbra lesz szükségünk, ami hosszú távon nagyobb kiadás mint egy professzionális, de kicsit drágább szék vásárlása. Keressünk inkább egy megbízható, ergonomikus bútorokat gyártó céget: a Herman Miller termékeiben például biztosan nem fogunk csalódni, és a befektetésünk gyorsan megtérül majd.