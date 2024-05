Hirdetés 1 órája

Nyugati bérek, kőművesként, Magyarországon!

A nyugati bérek már nem minden esetben csak külföldre vonatkoznak. Magyarországon is találhatunk olyan szakmákat és területeket ugyanis, ahol akár átlagon felüli jövedelemre is számíthatunk. A nyugati régióban pedig még inkább – legyen az Győr, vagy akár Sopron és környéke. Az egyik kiemelkedő szakterület mindig is a kőműves volt – így volt ez régen, van ma is, és lesz a jövőben is!

PR cikk PR cikk

Forrás: freepik.com

Kőműves állások Sopronban Mi lenne, ha egy találós kérdésben vagy játékban azt mondanánk, nevezzünk meg egy szakmát, ami nélkül megállna az élet a Földön? Alighanem a kétkezi munkások, a kőművesek ott lennének a legtöbbet emlegetettek között. Az álláslehetőségeket tekintve szerencsére úgy tűnik, nincs miért aggódni – ha például megnézzük a Nyugat-Magyarországon fellelhető munkákat és fizetéseket, láthatjuk, hogy jók az elhelyezkedési esélyek, és a megbecsültséggel sincs nagy probléma. Álláslehetőség kőműves munkakörben Sopronban MADÉMA 2006. Útépítő Kft-nél – ilyen és ehhez hasonló pozíciókra lehet jelentkezni a sopronallas.hu oldalán. Felzárkózó fizetések, határ a csillagos ég szakemberként Egyes adatok és kutatások szerint egy hazai kőműves már akár havi bruttó 800 ezer forint körüli értéket is hazavihet. Egy több éves tapasztalattal rendelkező szakember számára tehát határ a csillagos ég – dolgozzon alkalmazottként vagy vállalkozóként. Látható, hogy óriási az igény a jó, alapos munkaerőre, azokra a szakemberekre, akikre hosszú távon lehet számítani. A kőműves feladatai közé tartozik a burkolat kialakítása, a kerítések, támfalak építése, a szintezések elvégzése, a szegélyek fajtáinak megépítése és számos építőipari munka elvégzése. Ami az elvárásokat illeti, a megfelelő szakképesítés, a gyakorlati tapasztalat (amit akár az iskolán keresztül is meg lehet szerezni), az alaposság, az igényesség és a precizitás a leginkább alapvető kulcsszavak. A kétkezi szakembereké a jövő Magyarországon?! Habár napról napra halljuk, hogy informatikát, mesterséges intelligenciát, közgazdaságtant, jogot és egyéb szakmákat érdemes manapság tanulni, a kétkezi szakmunkások építik részben továbbra is a jövőt. Sőt, minél több szellemi munkás és irodai dolgozó lesz majd a piacon, annál inkább nagy lesz a kereslet a kőművesek munkájára. Igaz, ez nem az a szakma, ahol a munkaerő olyan gyakran bármikor az időben munkanélküliek táborát erősítette volna.

