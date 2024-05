A Paks II. Atomerőmű építése az atomenergiára jellemző filozófiának megfelelően zajlik: a minőség-ellenőrzés és a minden szabványnak, előírásnak megfelelő eredmény érdekében végzett tesztek az első fázistól a munka elválaszthatatlan részét képezik. Már a terület-előkészítési munkák során alkalmazzák azt a gyakorlatot, aminek lényege, hogy minden jelentősebb tevékenységet megelőzően tesztet végeznek. Így történt a terület-előkészítés keretében épült résfal és a talajszilárdítási tevékenység esetében is. A tesztek eredményeit az Országos Atomenergia Hivatal is vizsgálta és ezek ismeretében adta meg az építési engedélyeket.

Nemrégiben az eredetivel megegyező méretű modellen tanulmányozták az új blokkok alaplemezének betonozásánál alkalmazott eljárást is. A szakemberek egy úgynevezett „mock-up” tesztet végeztek el, vagyis 1:1 arányban megépítették a reaktorépület alaplemezének mintegy 4×8 méter alapterületű, 3 méter vastagságú részletét. Az Országos Atomenergia Hivatal szakértőinek jelenlétében zajló eljárás során azt vizsgálták, hogy miként viselkedik az anyag, milyenek a beton műszaki paraméterei, a terülés, a homogenitás, a stabilitás, hogyan sikerül a térrészek kitöltése. Az alaplemez modelljének elkészítéséhez megelőzően készült egy kisebb, pre-mock-up betontömb is az esetleges hibák, hiányosságok feltárására – vagyis ez esetben a tesztet is megelőzte egy teszt.

Az elvégzett sikeres mock-up teszt csak az egyike annak a mintegy nyolcszáz lépésnek, ami kivétel nélkül előfeltétele az 5. blokki alaplemez kivitelezésének. Ez, vagyis az első beton kiöntése azért számít szimbolikus lépésnek, mert a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ettől a pillanattól, tehát a nukleáris sziget alapteste kiöntésének megkezdésétől minősíti építés alatt állónak a nukleáris létesítményt. A munka a tervek szerint az 5. blokki nukleáris sziget vezénylőépülete alatti alaplemez elkészítésével kezdődik majd.

A Paks II. Zrt. szakemberei a reaktortartályt gyártó szentpétervári üzemben

Jól jellemzi a projektben tapasztalható biztonságtudatosságot az is, hogy az 5. blokki zónaolvadék-csapda gyártásakor a berendezéshez tartozó nyolc olvadószelep mellé két további szelepet elkészítettek annak érdekében, hogy igazolják, a szelepek szükség esetén az előírt hőmérsékleten kezdenek leolvadni. Az atomerőmű szívének számító reaktortartály gyártása is kiváló példa: a tartály egyes elemeiből a véglegessel teljes mértékben megegyező próbadarabokat készítenek, amiket a berendezés elkészülte előtt Paksra szállítanak majd, hogy a helyszínen lepróbálhassák a későbbi munkafolyamatokat, például a hegesztést. A gyártási folyamatot a helyszínen rendszeresen ellenőrzik a Paks II. Zrt. és az OAH szakemberei, a tartály összességében mintegy hétszáz minőségellenőrzésen esik majd át. Maga a biztonság már a tervezőasztalnál kezdődik, hiszen ebben a fázisban határozzák meg a kiemelt biztonsági, visszatartási pontokat. E minőségtervben rögzített pontokat alapul véve követik nyomon folyamatosan a reaktortartály gyártását. Ez a biztonsági filozófia, biztonságtudatos szemlélet jellemzi az atomerőmű létesítésének teljes folyamatát.